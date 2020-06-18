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"Любимица армии" певица Вера Линн скончалась в возрасте 103 лет
Британская певица, дама ордена Британской Империи Вера Линн скончалась в возрасте 103 лет, сообщает газета Guardian со ссылкой на заявление семьи. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:05
2020-06-18T14:35
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Британская певица, дама ордена Британской Империи Вера Линн скончалась в возрасте 103 лет, сообщает газета Guardian со ссылкой на заявление семьи.
"С огромной грустью сообщаем о смерти одной из самых любимых британских артисток", - приводит газета заявление семьи.
Отмечается, что певица скончалась в графстве Восточный Сассекс на юге Великобритании.
Линн начала выступать еще в семилетнем возрасте. В 18 лет она уже выступала с оркестром, а в 1936 году выпустила свою первую сольную запись Up the Wooden Hill to Bedfordshire. Широкую известность исполнительница получила во время Второй мировой войны - она выступала перед солдатами, за что ее называли "любимицей армии".
В 1975 году Линн была удостоена титула Дамы ордена Британской Империи, в 2009 году она стала самой пожилой исполнительницей, которая попадала на вершину музыкальных чартов.