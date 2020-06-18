Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200618/1573123274.html
"Любимица армии" певица Вера Линн скончалась в возрасте 103 лет
Британская певица, дама ордена Британской Империи Вера Линн скончалась в возрасте 103 лет, сообщает газета Guardian со ссылкой на заявление семьи. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:35
культура
музыка
новости культуры
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149059/37/1490593777_0:149:3001:1837_1400x0_80_0_0_74e0dfc875096d9de69bf84f5bd9196a.jpg
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/149059/37/1490593777_0:149:3001:1837_1400x0_80_0_0_74e0dfc875096d9de69bf84f5bd9196a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/149059/37/1490593777_176:0:2824:1986_1400x0_80_0_0_93b03a05f3e9a88e71532811f77370c4.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/149059/37/1490593777_507:0:2493:1986_1400x0_80_0_0_037eea53ba47aa818c7b968fbd41555b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, новости культуры, великобритания

"Любимица армии" певица Вера Линн скончалась в возрасте 103 лет

14:05 18.06.2020 (обновлено: 14:35 18.06.2020)
630
© AFP 2020 / Shaun Curry Певица Вера Линн
Певица Вера Линн
© AFP 2020 / Shaun Curry
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Британская певица, дама ордена Британской Империи Вера Линн скончалась в возрасте 103 лет, сообщает газета Guardian со ссылкой на заявление семьи.
"С огромной грустью сообщаем о смерти одной из самых любимых британских артисток", - приводит газета заявление семьи.
© AP PhotoПевица Вера Линн раздает автографы голландским солдатам. 1954 год
Певица Вера Линн раздает автографы голландским солдатам. 1954 год
© AP Photo
Певица Вера Линн раздает автографы голландским солдатам. 1954 год
Отмечается, что певица скончалась в графстве Восточный Сассекс на юге Великобритании.
Линн начала выступать еще в семилетнем возрасте. В 18 лет она уже выступала с оркестром, а в 1936 году выпустила свою первую сольную запись Up the Wooden Hill to Bedfordshire. Широкую известность исполнительница получила во время Второй мировой войны - она выступала перед солдатами, за что ее называли "любимицей армии".
© AP Photo / Bob DearПевица Вера Линн во время репетиции концерта в театре Лондона. 1960 год
Певица Вера Линн во время репетиции концерта в театре Лондона. 1960 год
© AP Photo / Bob Dear
Певица Вера Линн во время репетиции концерта в театре Лондона. 1960 год
В 1975 году Линн была удостоена титула Дамы ордена Британской Империи, в 2009 году она стала самой пожилой исполнительницей, которая попадала на вершину музыкальных чартов.
0101300
КультураМузыкаНовости культурыВеликобритания
Рекомендуем
Кадр из сериала Из жизни капитана Черняева
Умер актер Олег Борецкий
Певец Стас Костюшкин
Костюшкин выступил с обращением после признания о пережитом насилии
Президент РФ Владимир Путин перед началом совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в России в режиме видеоконференции
Путин рассказал о звонках внуков в Кремль
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал заявления Киева о Минских соглашениях
Галина Дашевская в сцене из спектакля Идиот в театре имени Моссовета
В Подмосковье поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую
Юрий Соломин
Путин поздравил Юрия Соломина с юбилеем
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Адвокат назвал возможную сумму компенсации семье Захарова от Ефремова
Магазин Wolf Musique в Страсбурге
Музыкальный магазин, в который ходили Малер и Штраус, не пережил пандемию
Сергей Хрущев
Сын Никиты Хрущева умер в США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Западу должно быть стыдно за киевских подопечных, считает Лавров
Михаил Игнатьев
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
Болтон заявил, что Трамп не подходит для должности президента
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Петербурге иномарка сбила двух женщин и четырех девочек
Народный артист РФ Александр Домогаров
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексеем Лихачевым
Подписан указ о присуждении госпремий в области литературы и искусства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
Лента новостейМолния