"Любимица армии" певица Вера Линн скончалась в возрасте 103 лет

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Британская певица, дама ордена Британской Империи Вера Линн скончалась в возрасте 103 лет, сообщает газета Guardian со ссылкой на заявление семьи.

"С огромной грустью сообщаем о смерти одной из самых любимых британских артисток", - приводит газета заявление семьи.

© AP Photo Певица Вера Линн раздает автографы голландским солдатам. 1954 год © AP Photo Певица Вера Линн раздает автографы голландским солдатам. 1954 год

Отмечается, что певица скончалась в графстве Восточный Сассекс на юге Великобритании.

Линн начала выступать еще в семилетнем возрасте. В 18 лет она уже выступала с оркестром, а в 1936 году выпустила свою первую сольную запись Up the Wooden Hill to Bedfordshire. Широкую известность исполнительница получила во время Второй мировой войны - она выступала перед солдатами, за что ее называли "любимицей армии".

© AP Photo / Bob Dear Певица Вера Линн во время репетиции концерта в театре Лондона. 1960 год © AP Photo / Bob Dear Певица Вера Линн во время репетиции концерта в театре Лондона. 1960 год