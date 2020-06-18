На Кубани возобновят работу непродовольственные магазины и ТЦ

КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости. Власти Кубани приняли решение об открытии непродовольственных магазинов до 800 квадратных метров и торговых центров с 21 июня.

Власти Кубани в четверг объявили о снятии в регионе режима карантина, объявив о ряде других ограничительных мер.