На Кубани возобновят работу непродовольственные магазины и ТЦ

КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости. Власти Кубани приняли решение об открытии непродовольственных магазинов до 800 квадратных метров и торговых центров с 21 июня.
Власти Кубани в четверг объявили о снятии в регионе режима карантина, объявив о ряде других ограничительных мер.
"Я принимаю решение об открытии непродовольственных магазинов до 800 квадратных метров… открыть с 21 июня все торговые центры без ограничения площади, с условием того, что в них не будут работать зоны питания и зоны развлечения", - сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба, трансляция которого в эти минуты ведется на его канале в YouTube.
Власти Кубани 31 марта из-за ситуации с коронавирусом ввели карантин. С 12 апреля режим карантина был изменен на режим самоизоляции, который продлен до 21 июня. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики. С 23 мая региональные власти ослабили режим самоизоляции. С 6 июня на Кубани были открыты парки, скверы, набережные и стадионы. Во вторник губернатор Кубани объявил об ослаблении контроля для въезжающих в Краснодарский край туристов ослабляется с 21 июня.
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