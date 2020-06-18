Аэрация воздуха и охлаждение дорожного покрытия в связи с жаркой погодой в Москве. Архивное фото

Аэрация воздуха и охлаждение дорожного покрытия в связи с жаркой погодой в Москве

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Московские дороги из-за жары поливают каждые три часа и проводят аэрацию воздуха, сообщил в четверг заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Московские дороги из-за жары поливают каждые три часа и проводят аэрацию воздуха, сообщил в четверг заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"Сейчас все поливальные машины работают на улицах, они каждые три часа поливают дороги и прилегающую территорию, а также проводят аэрацию - шлейф воды из моющих насадок уборочной техники направляется вверх, в результате воздух охлаждается, дышать легче", - сказал Бирюков.

По его словам, в летний период дважды в день проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий на всю ширину проезжей части, а также парковок, тротуаров и дворов.

"В общей сложности в работах по поддержанию в порядке улично-дорожной сети ежедневно сейчас задействуется около 43 тысяч сотрудников коммунальных служб и свыше 7 тысяч единиц техники", - добавил заммэра.