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Московские дороги из-за жары поливают каждые три часа
Московские дороги из-за жары поливают каждые три часа и проводят аэрацию воздуха, сообщил в четверг заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:00
петр бирюков
москва
общество
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РИА Новости
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353
60
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60
петр бирюков, москва, общество

Московские дороги из-за жары поливают каждые три часа

13:00 18.06.2020
48
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАэрация воздуха и охлаждение дорожного покрытия в связи с жаркой погодой в Москве
Аэрация воздуха и охлаждение дорожного покрытия в связи с жаркой погодой в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Аэрация воздуха и охлаждение дорожного покрытия в связи с жаркой погодой в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Московские дороги из-за жары поливают каждые три часа и проводят аэрацию воздуха, сообщил в четверг заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сейчас все поливальные машины работают на улицах, они каждые три часа поливают дороги и прилегающую территорию, а также проводят аэрацию - шлейф воды из моющих насадок уборочной техники направляется вверх, в результате воздух охлаждается, дышать легче", - сказал Бирюков.
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По его словам, в летний период дважды в день проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий на всю ширину проезжей части, а также парковок, тротуаров и дворов.
"В общей сложности в работах по поддержанию в порядке улично-дорожной сети ежедневно сейчас задействуется около 43 тысяч сотрудников коммунальных служб и свыше 7 тысяч единиц техники", - добавил заммэра.
Он также отметил, что в жаркие дни требуется особый уход за городскими цветниками - их поливают рано утром или вечером после 17.00 таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, то есть примерно на 30 сантиметров.
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Петр БирюковМоскваОбщество
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