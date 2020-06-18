https://ria.ru/20200618/1573118115.html
Московские дороги из-за жары поливают каждые три часа
Московские дороги из-за жары поливают каждые три часа и проводят аэрацию воздуха, сообщил в четверг заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:00
2020-06-18T13:00
петр бирюков
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Московские дороги из-за жары поливают каждые три часа и проводят аэрацию воздуха, сообщил в четверг заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Сейчас все поливальные машины работают на улицах, они каждые три часа поливают дороги и прилегающую территорию, а также проводят аэрацию - шлейф воды из моющих насадок уборочной техники направляется вверх, в результате воздух охлаждается, дышать легче", - сказал Бирюков.
По его словам, в летний период дважды в день проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий на всю ширину проезжей части, а также парковок, тротуаров и дворов.
"В общей сложности в работах по поддержанию в порядке улично-дорожной сети ежедневно сейчас задействуется около 43 тысяч сотрудников коммунальных служб и свыше 7 тысяч единиц техники", - добавил заммэра.
Он также отметил, что в жаркие дни требуется особый уход за городскими цветниками - их поливают рано утром или вечером после 17.00 таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, то есть примерно на 30 сантиметров.