https://ria.ru/20200618/1573117602.html
Попова рассказала о циркулирующем в России варианте коронавируса
В России пока циркулирует тот же вариант коронавируса, что пришел из Китая в Европу, а потом в нашу страну, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:54
2020-06-18T12:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
китай
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россия
китай
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569221900_0:27:1440:837_1400x0_80_0_0_74bbc449e923c87dea09e35cea694eed.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), китай