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Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью коронавирусом
Ежедневная заболеваемость COVID-19 в регионах РФ постепенно снижается, взрывного роста нет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:48
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
московская область (подмосковье)
общество
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россия
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, московская область (подмосковье), общество

Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью коронавирусом

12:48 18.06.2020
555
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19 . Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ежедневная заболеваемость COVID-19 в регионах РФ постепенно снижается, взрывного роста нет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сегодня идет снижение (по числу заболевших коронавирусом в России за сутки – ред.). Но сегодня преимущественная часть заболевших в ежесуточной регистрации - это люди в регионах Российской Федерации. …В этой же динамике, последовательной и постепенной, без взрывных элементов роста, также постепенно снижается и уходит ситуация в субъектах Российской Федерации", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
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По ее словам, быстро снижается ситуация в Москве "в 4 раза, сегодня уже, наверное, и в 5 раз ниже суточной регистрации, чем была еще две недели назад, достаточно быстрое снижение".
Также постепенно, но чуть медленнее, снижается ситуация в Московской области, отметила глава ведомства.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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РоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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