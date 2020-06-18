Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью коронавирусом

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ежедневная заболеваемость COVID-19 в регионах РФ постепенно снижается, взрывного роста нет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сегодня идет снижение (по числу заболевших коронавирусом в России за сутки – ред.). Но сегодня преимущественная часть заболевших в ежесуточной регистрации - это люди в регионах Российской Федерации. …В этой же динамике, последовательной и постепенной, без взрывных элементов роста, также постепенно снижается и уходит ситуация в субъектах Российской Федерации", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
По ее словам, быстро снижается ситуация в Москве "в 4 раза, сегодня уже, наверное, и в 5 раз ниже суточной регистрации, чем была еще две недели назад, достаточно быстрое снижение".
Также постепенно, но чуть медленнее, снижается ситуация в Московской области, отметила глава ведомства.
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