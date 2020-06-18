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Попова рассказала о ситуации в регионах после снятия ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в регионах почти нет случаев, когда после снятия ограничений в последующую неделю ситуация с COVID-19 менялась к РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова рассказала о ситуации в регионах после снятия ограничений

12:42 18.06.2020 (обновлено: 13:48 18.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМужчина едет на велосипеде в Казани
Мужчина едет на велосипеде в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в регионах почти нет случаев, когда после снятия ограничений в последующую неделю ситуация с COVID-19 менялась к худшему.
По ее словам, это позволяет отследить специальная система мониторинга. В целом по стране ежедневная заболеваемость снижается постепенно, а в некоторых субъектах — например, в столице — это происходит очень быстро: сегодня новых инфицированных в пять раз меньше, чем две недели назад.
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Опасения вызывает ситуация в 13 регионах, но это число также сокращается благодаря вдумчивому подходу на местах.
"Мы очень часто консультируемся. Мои коллеги в субъектах на связи со мной и с моими подчиненными здесь, в центральном аппарате, и со специалистами, постоянно вовлечены в этот процесс оценки и наши научные учреждения, что очень важно. И мне кажется, что власть в субъектах подходит к отмене очень взвешенно, очень разумно и очень аккуратно", — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
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Около 15% заболевших коронавирусом в России — это люди старше 60 лет. При этом растет доля детей, сегодня она составляет 7,5%. Однако глава надзорного ведомства уточнила, что это происходит в основном за счет подростков от 15 лет.
Попова также ответила на вопрос о периодичности тестирования. По ее мнению, делать это чаще раза в неделю смысла нет.
"Почему? Инкубация 14 дней. Половина инкубации — семь дней. Период проявления клинических признаков — от шести до восьми. Поэтому, если это делать раз в семь дней, то можно говорить о том, что мы увидим тот момент, когда вирус начнет развиваться в нашем организме", — пояснила она.
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Кроме того, в интервью обсуждались ближайшие перспективы, в частности, было озвучено мнение, что масочный режим можно будет отменить лишь при полной стабилизации эпидемиологической обстановки. Примерно тогда же появится возможность летать за границу.
"Сказать, что вирус уйдет совсем, сегодня оснований таких нет, но мы должны дойти до того уровня, когда не будет роста, этот уровень <...> будет постоянно сохраняться в течение определенного времени, и мы будем видеть, что это сохранение, безусловно, часть эпидпроцесса, но это его ремиссия", — рассказала Попова.
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Она также добавила, что есть риск осеннего возвращения коронавируса.
"Пока мы к этому готовимся. Я не хочу сказать, опасаемся или боимся, но мы должны быть готовы. Что мы сейчас и делаем", — подчеркнула глава ведомства.
Кроме того, она напомнила, что идет активная работа по созданию вакцины, и заявила, что сделает прививку, как только появится такая возможность.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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