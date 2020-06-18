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Тульская область
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Тульская область и АСИ подписали соглашение о продолжении сотрудничества
Правительство Тульской области и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) подписали соглашение о сотрудничестве, сообщил РИА РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:21
тульская область
светлана чупшева
алексей дюмин
агентство стратегических инициатив (аси)
тульская область
общество
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353
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светлана чупшева, алексей дюмин, агентство стратегических инициатив (аси), тульская область, общество

Тульская область и АСИ подписали соглашение о продолжении сотрудничества

12:21 18.06.2020
18
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Алексей Дюмин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева во время видеоконференцсвязи
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева во время видеоконференцсвязи
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
ТУЛА, 18 июн — РИА Новости. Правительство Тульской области и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) подписали соглашение о сотрудничестве, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в формате видеоконференцсвязи.
"Мы знаем, что сейчас Агентство концентрирует усилия на работе в таких сферах, как предпринимательство, технологическое развитие, социальные проекты, образование и кадры. Значимость проектов по данным направлениям в сегодняшних экономических условиях очень высока, поэтому Тульская область нацелена на тесное взаимодействие с АСИ по их масштабированию в регионе и других субъектах РФ", - подчеркнул Алексей Дюмин.
Глава региона напомнил, что Тульская область выступает в качестве "пилота" во многих инициативах АСИ. В числе примеров успешной совместной работы – внедрение инвестиционного регионального стандарта и стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. Во взаимодействии с Агентством созданы детский технопарк "Кванториум" и мини-технопарки в ряде школ региона. Также в рамках Национальной технологической инициативы в 2019 году в кластере "Октава" под патронатом АСИ открыто пространство коллективной работы "Точка кипения". Ведется работа по развитию особо охраняемой природной территории Романцевских гор в деревне Кондуки – необычного и уникального места для отдыха и туризма.
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Тульская областьСветлана ЧупшеваАлексей ДюминАгентство стратегических инициатив (АСИ)Тульская областьОбщество
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