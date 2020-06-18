Тульская область и АСИ подписали соглашение о продолжении сотрудничества

"Мы знаем, что сейчас Агентство концентрирует усилия на работе в таких сферах, как предпринимательство, технологическое развитие, социальные проекты, образование и кадры. Значимость проектов по данным направлениям в сегодняшних экономических условиях очень высока, поэтому Тульская область нацелена на тесное взаимодействие с АСИ по их масштабированию в регионе и других субъектах РФ", - подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава региона напомнил, что Тульская область выступает в качестве "пилота" во многих инициативах АСИ. В числе примеров успешной совместной работы – внедрение инвестиционного регионального стандарта и стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. Во взаимодействии с Агентством созданы детский технопарк "Кванториум" и мини-технопарки в ряде школ региона. Также в рамках Национальной технологической инициативы в 2019 году в кластере "Октава" под патронатом АСИ открыто пространство коллективной работы "Точка кипения". Ведется работа по развитию особо охраняемой природной территории Романцевских гор в деревне Кондуки – необычного и уникального места для отдыха и туризма.