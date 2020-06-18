Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573114272.html
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 42,5 тысячи
Количество выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии в четверг достигло максимума с начала вспышки, всего в стране... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
индонезия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570391653_0:193:2991:1875_1400x0_80_0_0_0ad7756c1679f14e76e82f3ee79cd317.jpg
индонезия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570391653_0:193:2991:1875_1400x0_80_0_0_0ad7756c1679f14e76e82f3ee79cd317.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570391653_0:0:2500:1875_1400x0_80_0_0_c4e5f76dc5baac42fab5474b87278794.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570391653_436:0:2311:1875_1400x0_80_0_0_ce75ed946fc57aaa854482cc4e6468f7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, индонезия, в мире

В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 42,5 тысячи

12:17 18.06.2020
80
© РИА Новости / Сутанта АдитьяМашина скорой помощи в Медане, Индонезия
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
© РИА Новости / Сутанта Адитья
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Количество выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии в четверг достигло максимума с начала вспышки, всего в стране зафиксировано 42,5 тысячи случаев, сообщает министерство здравоохранения.
За последние сутки был выявлен 1331 новый случай COVID-19 и зафиксированы 63 летальных исхода. Общее число зараженных составило 42 762, скончался 2339 зараженных.
С начала пандемии от коронавируса в Индонезии вылечились свыше 17,9 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗИндонезияВ мире
Рекомендуем
Сотрудница колл-центра
Психологи в Москве за время самоизоляции приняли более 28 тысяч звонков
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Мишустин рассказал о субсидиях на выплаты работникам медорганизаций
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
СМИ: две британские компании выплатят "компенсации" за связи с рабством
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Число случаев коронавируса в Карабахе достигло 94
Пассажирский самолет в небе
Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до конца июня
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
Мишустин оценил эффект от ослабления ограничительных мер
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко на форум Арктика – территория диалога. 10 апреля 2019
Фурсенко озвучил имена лауреатов госпремии 2019 года в области науки
Калининград
В Калининградской области число жертв коронавируса достигло 36
Жители Диярбакыра в защитных масках на улицах города
Жителей Анкары, Стамбула и Бурсы обязали носить маски
Автомобили скорой помощи в Бангладеш
В Бангладеш число заразившихся коронавирусом превысило 102 тысячи
Автомобиль скорой помощи Литвы
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1784
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
Рада отказалась досрочно лишить депутатских полномочий Вакарчука
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 23 080
Новая Зеландия
В Новой Зеландии ищут неизвестного, убившего полицейского
Минск
В доме претендента на пост президента Белоруссии проводят обыск
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
06:04Число зафиксированных случаев COVID-19 в Германии превысило 188 тысяч
05:55Пентагон рассказал, что США противопоставят угрозам со стороны КНДР
Лента новостейМолния