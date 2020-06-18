Голосование повлияет на будущее, считает большинство россиян – ВЦИОМ

Паспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Возможностью повлиять на будущее нашей страны, семьи и свое личное будущее считают голосование по поправкам к Конституции 85% граждан, планирующих принять в нем участие, показывает опрос ВЦИОМ.

Дату проведения общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ знает большинство россиян – 83%. С начала июня доля тех, кто называет точную дату, выросла с 42% до 74%, свидетельствуют данные опроса.

О том, что избиратели смогут проголосовать не только 1 июля, но и в период с 25 июня по 1 июля, слышали 68% респондентов. Среди тех, кто собирается принять участие в голосовании, эта доля выше – 76%.