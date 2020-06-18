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Голосование повлияет на будущее, считает большинство россиян – ВЦИОМ
Возможностью повлиять на будущее нашей страны, семьи и свое личное будущее считают голосование по поправкам к Конституции 85% граждан, планирующих принять в нем РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:09
2020-06-18T12:09
вциом
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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вциом, общество
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Возможностью повлиять на будущее нашей страны, семьи и свое личное будущее считают голосование по поправкам к Конституции 85% граждан, планирующих принять в нем участие, показывает опрос ВЦИОМ.
Дату проведения общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ знает большинство россиян – 83%. С начала июня доля тех, кто называет точную дату, выросла с 42% до 74%, свидетельствуют данные опроса.
О том, что избиратели смогут проголосовать не только 1 июля, но и в период с 25 июня по 1 июля, слышали 68% респондентов. Среди тех, кто собирается принять участие в голосовании, эта доля выше – 76%.
Согласно данным ВЦИОМ, 66% россиян считают, что приняты достаточные меры, обеспечивающие санитарную безопасность, а 14% респондентом называют их избыточными. Недостаточными их считают 11% респондентов.