В Калининградской области число жертв коронавируса достигло 36

КАЛИНИНГРАД, 18 июн - РИА Новости. Пожилой мужчина, у которого был выявлен коронавирус, скончался в Калининграде, его смерть стала 36-м летальным случаем среди пациентов с COVID-19 в регионе, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждено 34 случая коронавирусной инфекции. Количество летальных увеличилось до 36. Умер мужчина 78 лет, у него была тяжёлая форма пневмонии на фоне сердечно-сосудистых заболеваний", - рассказали в штабе.
По данным оперштаба, среди выявленных случаев четверо детей школьного возраста. Все они выявлены при обследовании с заболевшими родственниками. У шести пациентов заболевание протекает бессимптомно, 28 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 13 из них диагностирована пневмония.
Всего в Калининградской области с населением более 1 миллиона человек на 18 июня на COVID-19 обследовано 74,2 тысячи человек. Выявлено 2195 случаев заражения, 1127 человек из них выздоровели, скончались 36. Остаются под медицинским наблюдением 4813 человек, в том числе 109 в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.