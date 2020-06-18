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Распространение нового коронавируса
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В Калининградской области число жертв коронавируса достигло 36
Пожилой мужчина, у которого был выявлен коронавирус, скончался в Калининграде, его смерть стала 36-м летальным случаем среди пациентов с COVID-19 в регионе,... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, калининградская область, калининград

В Калининградской области число жертв коронавируса достигло 36

12:10 18.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКалининград
Калининград
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Калининград. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 18 июн - РИА Новости. Пожилой мужчина, у которого был выявлен коронавирус, скончался в Калининграде, его смерть стала 36-м летальным случаем среди пациентов с COVID-19 в регионе, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждено 34 случая коронавирусной инфекции. Количество летальных увеличилось до 36. Умер мужчина 78 лет, у него была тяжёлая форма пневмонии на фоне сердечно-сосудистых заболеваний", - рассказали в штабе.
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По данным оперштаба, среди выявленных случаев четверо детей школьного возраста. Все они выявлены при обследовании с заболевшими родственниками. У шести пациентов заболевание протекает бессимптомно, 28 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 13 из них диагностирована пневмония.
Всего в Калининградской области с населением более 1 миллиона человек на 18 июня на COVID-19 обследовано 74,2 тысячи человек. Выявлено 2195 случаев заражения, 1127 человек из них выздоровели, скончались 36. Остаются под медицинским наблюдением 4813 человек, в том числе 109 в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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