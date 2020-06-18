В Калининградской области число жертв коронавируса достигло 36

"За последние сутки в области подтверждено 34 случая коронавирусной инфекции. Количество летальных увеличилось до 36. Умер мужчина 78 лет, у него была тяжёлая форма пневмонии на фоне сердечно-сосудистых заболеваний", - рассказали в штабе.

По данным оперштаба, среди выявленных случаев четверо детей школьного возраста. Все они выявлены при обследовании с заболевшими родственниками. У шести пациентов заболевание протекает бессимптомно, 28 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 13 из них диагностирована пневмония.