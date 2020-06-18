Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 48

ВОРОНЕЖ, 18 июн - РИА Новости. Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области возросло за сутки до 48, выздоровели около 2 тысяч человек, сообщила администрация региона.
По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 17 июня их число достигло 47.
"За период наблюдения в области отмечено 48 летальных случаев. 1973 пациента с новой коронавирусной инфекцией в регионе выздоровели, в том числе за 17 июня – 58 человек", - говорится в сообщении.
Всего в области зарегистрировано 3739 случаев заражения коронавирусом, за прошедшие сутки лабораторно подтверждены 54 случая COVID-19.
На стационарном лечении в области находятся 39 пациентов с ОРВИ и 826 – с пневмонией.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллиона случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.