Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 48

ВОРОНЕЖ, 18 июн - РИА Новости. Число умерших пациентов с Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области возросло за сутки до 48, выздоровели около 2 тысяч человек, сообщила администрация региона.

По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 17 июня их число достигло 47.

"За период наблюдения в области отмечено 48 летальных случаев. 1973 пациента с новой коронавирусной инфекцией в регионе выздоровели, в том числе за 17 июня – 58 человек", - говорится в сообщении.

Всего в области зарегистрировано 3739 случаев заражения коронавирусом, за прошедшие сутки лабораторно подтверждены 54 случая COVID-19.

На стационарном лечении в области находятся 39 пациентов с ОРВИ и 826 – с пневмонией.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 8 миллиона случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.