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Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 48
Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области возросло за сутки до 48, выздоровели около 2 тысяч человек, сообщила администрация... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:00
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, владимирская область, общество

Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 48

12:00 18.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 18 июн - РИА Новости. Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области возросло за сутки до 48, выздоровели около 2 тысяч человек, сообщила администрация региона.
По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 17 июня их число достигло 47.
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"За период наблюдения в области отмечено 48 летальных случаев. 1973 пациента с новой коронавирусной инфекцией в регионе выздоровели, в том числе за 17 июня – 58 человек", - говорится в сообщении.
Всего в области зарегистрировано 3739 случаев заражения коронавирусом, за прошедшие сутки лабораторно подтверждены 54 случая COVID-19.
На стационарном лечении в области находятся 39 пациентов с ОРВИ и 826 – с пневмонией.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллиона случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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