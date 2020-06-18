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Правительство выделило субсидии на программу развития Чувашии
Правительство РФ выделило субсидии на индивидуальную программу социально-экономического развития Чувашии на 2020-2024 годы, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:57
чувашская республика (чувашия)
псковская область
республика алтай
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экономика
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чувашская республика (чувашия)
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353
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чувашская республика (чувашия), псковская область, республика алтай, алтайский край, экономика

Правительство выделило субсидии на программу развития Чувашии

11:57 18.06.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Правительство РФ выделило субсидии на индивидуальную программу социально-экономического развития Чувашии на 2020-2024 годы, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Ранее кабмин также распределил субсидии на индивидуальные программы развития Псковской области, Алтая, Тывы, Карелии, Адыгеи и Калмыкии.
Год назад были определены 10 субъектов РФ с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. В этот перечень вошли: республики Алтай, Карелия, Тува и Марий Эл, Курганская и Псковская области, Адыгея, Алтайский край, Чувашия и Калмыкия. Они заняли наихудшие позиции в рейтинге Минэкономразвития, состоящем из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал.
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Чувашская Республика (Чувашия)Псковская областьРеспублика АлтайАлтайский крайЭкономика
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