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СМИ: отец и сын Бабарико дают показания по делу Белгазпромбанка
Претендующий на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий инициативную группу политика, дают показания в департаменте... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:08
президентская кампания в белоруссии
белгазпромбанк
виктор бабарико
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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президентская кампания в белоруссии, белгазпромбанк, виктор бабарико, белоруссия, в мире

СМИ: отец и сын Бабарико дают показания по делу Белгазпромбанка

11:32 18.06.2020 (обновлено: 12:08 18.06.2020)
1077
© SputnikВывеска на здании головного офиса Белгазпромбанка в Минске
Вывеска на здании головного офиса Белгазпромбанка в Минске
© Sputnik
МИНСК, 18 июн – РИА Новости. Претендующий на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий инициативную группу политика, дают показания в департаменте финрасследований Комитета госконтроля Белоруссии в рамках следственных действий по делу Белгазпромбанка, сообщает Агентство теленовостей, являющееся структурой государственной Белтелерадиокомпании.

"Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца, сегодня утром были доставлены в Департамент финансовых расследований КГК. Основная цель "визита" - проведение следственных действий, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов в рамках расследования уголовного дела по "Белгазпромбанку", - говорится в сообщении в telegram-канале АТН.

Отмечается, что "при задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли, не предъявляют и сейчас". "Аккуратно дают показания", - подчеркивается в сообщении.
Пресс-служба Комитета госконтроля пока недоступна для комментариев.
Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Белгазпромбанк на протяжении 20 лет возглавлял претендующий на пост президента республики Бабарико. Комитет госконтроля заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В рамках уголовных дел об уклонении от уплаты налогов и о легализации средств, полученных преступным путем, задержаны 15 человек, в том числе топ-менеджеры банка, однако сам Бабарико пока в них процессуального статуса не имеет. Бабарико полагает, что действия властей носят заказной политический характер. Накануне штаб политика сообщил, что счет избирательного фонда Бабарико был заблокирован. Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа.
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Президентская кампания в БелоруссииБелгазпромбанкВиктор БабарикоБелоруссияВ мире
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