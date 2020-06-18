https://ria.ru/20200618/1573110365.html
Силовики обстреляли бригаду рабочих в подконтрольной ДНР Горловке
Украинские силовики обстреляли из снайперского оружия бригаду рабочих на окраине подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:26
2020-06-18T11:26
ситуация в днр и лнр
иван приходько
донецкая народная республика
горловка
украина
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200616/1573015723.html
донецкая народная республика
горловка
украина
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, иван приходько, донецкая народная республика, горловка, украина, в мире