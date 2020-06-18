Силовики обстреляли бригаду рабочих в подконтрольной ДНР Горловке

"Сегодня при проведении восстановительных работ в районе КПВВ "Горловка" подверглась обстрелу из снайперского оружия бригада рабочих... Обстрел начался через три минуты после пролета украинского беспилотника. Благодаря умелым действиям мастера коммунального предприятия "Простор" Артема Брызгалова и бойцов Горловской комендатуры жертв удалось избежать", - сказал Приходько.