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Силовики обстреляли бригаду рабочих в подконтрольной ДНР Горловке
Украинские силовики обстреляли из снайперского оружия бригаду рабочих на окраине подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:26
ситуация в днр и лнр
иван приходько
донецкая народная республика
горловка
украина
в мире
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, иван приходько, донецкая народная республика, горловка, украина, в мире

Силовики обстреляли бригаду рабочих в подконтрольной ДНР Горловке

11:26 18.06.2020
1172
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из снайперского оружия бригаду рабочих на окраине подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, сообщил журналистам глава администрации Иван Приходько.
"Сегодня при проведении восстановительных работ в районе КПВВ "Горловка" подверглась обстрелу из снайперского оружия бригада рабочих... Обстрел начался через три минуты после пролета украинского беспилотника. Благодаря умелым действиям мастера коммунального предприятия "Простор" Артема Брызгалова и бойцов Горловской комендатуры жертв удалось избежать", - сказал Приходько.
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