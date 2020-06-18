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Краснодарский край
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Кубань выполнила доктрину продбезопасности по большинству позиций
Краснодарский край достиг необходимых показателей доктрины продовольственной безопасности России по большинству позиций, в том числе по зерновым, овощам,... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:08
краснодарский край
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353
60
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60
андрей коробка

Кубань выполнила доктрину продбезопасности по большинству позиций

11:08 18.06.2020
104
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкФрукты и овощи на центральном колхозном рынке в Краснодаре
Фрукты и овощи на центральном колхозном рынке в Краснодаре
© РИА Новости / Николай Хижняк
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КРАСНОДАР, 18 июн — РИА Новости. Краснодарский край достиг необходимых показателей доктрины продовольственной безопасности России по большинству позиций, в том числе по зерновым, овощам, фруктам, мясу, сахару и растительному маслу, однако регион пока проигрывает в развитии селекции и генетики, заявил в интервью РИА Новости замглавы администрации региона Андрей Коробка.
"Показатели доктрины для нас уже по большинству позиций достигнуты, в том числе зерновым, овощам, фруктам, мясу, сахару и растительному маслу. Сегодня в регионе сосредоточены абсолютно все направления АПК, производятся в необходимом количестве практически все продукты. Наш аграрный комплекс не только в прямом смысле кормит край и страну, но и дает существенную финансовую отдачу. За последние пять лет налоговые поступления предприятий АПК в региональный бюджет выросли на 50% - до 25 миллиардов рублей (в 2015 году – 16 миллиардов рублей)", - сказал Коробка.
"Проигрываем мы пока только в развитии селекции и генетики. У нас до сих пор есть большая зависимость от иностранного племенного и семенного материала, за исключением озимых культур. Поэтому сейчас мы сконцентрированы именно на этих направлениях", - добавил собеседник агентства.
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Он уточнил, что в крае уже строятся селекционно-генетические центры, в том числе в Ейском районе - по разведению свиней. "Планируемый годовой оборот поголовья - около 40 тысяч. В июле туда планируется завезти первую партию сельхозживотных из Канады", - пояснил замглавы.
Новая доктрина продовольственной безопасности России, которая была утверждена в январе текущего года, ставит задачу по превышению экспорта продуктов питания и сельскохозяйственного сырья из РФ над импортом.
Пока Россия ввозит больше продовольствия, чем поставляет за рубеж, хотя разница между показателями экспорта и импорта в последние годы сокращается.
Президент РФ Владимир Путин в мае 2018 года подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. В частности, он поручил правительству обеспечить увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров в 2024 году до 250 миллиардов долларов в год, в том числе сельхозпродукции - до 45 миллиардов долларов.
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Краснодарский крайАндрей Коробка
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