Кубань выполнила доктрину продбезопасности по большинству позиций

КРАСНОДАР, 18 июн — РИА Новости. Краснодарский край достиг необходимых показателей доктрины продовольственной безопасности России по большинству позиций, в том числе по зерновым, овощам, фруктам, мясу, сахару и растительному маслу, однако регион пока проигрывает в развитии селекции и генетики, заявил в интервью РИА Новости замглавы администрации региона . Краснодарский край достиг необходимых показателей доктрины продовольственной безопасности России по большинству позиций, в том числе по зерновым, овощам, фруктам, мясу, сахару и растительному маслу, однако регион пока проигрывает в развитии селекции и генетики, заявил в интервью РИА Новости замглавы администрации региона Андрей Коробка

"Показатели доктрины для нас уже по большинству позиций достигнуты, в том числе зерновым, овощам, фруктам, мясу, сахару и растительному маслу. Сегодня в регионе сосредоточены абсолютно все направления АПК, производятся в необходимом количестве практически все продукты. Наш аграрный комплекс не только в прямом смысле кормит край и страну, но и дает существенную финансовую отдачу. За последние пять лет налоговые поступления предприятий АПК в региональный бюджет выросли на 50% - до 25 миллиардов рублей (в 2015 году – 16 миллиардов рублей)", - сказал Коробка.

"Проигрываем мы пока только в развитии селекции и генетики. У нас до сих пор есть большая зависимость от иностранного племенного и семенного материала, за исключением озимых культур. Поэтому сейчас мы сконцентрированы именно на этих направлениях", - добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что в крае уже строятся селекционно-генетические центры, в том числе в Ейском районе - по разведению свиней. "Планируемый годовой оборот поголовья - около 40 тысяч. В июле туда планируется завезти первую партию сельхозживотных из Канады", - пояснил замглавы.

Новая доктрина продовольственной безопасности России, которая была утверждена в январе текущего года, ставит задачу по превышению экспорта продуктов питания и сельскохозяйственного сырья из РФ над импортом.

Пока Россия ввозит больше продовольствия, чем поставляет за рубеж, хотя разница между показателями экспорта и импорта в последние годы сокращается.