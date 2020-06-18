Пекин опроверг сообщения о вмешательстве в выборы в США

ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Китай следуют принципу невмешательства во внутренние дела других стран и не намерен вмешиваться в дела или выборы США, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее газета New York Times со ссылкой на поступившую в ее распоряжение книгу экс-советника Трампа Джона Болтона, которая должна быть опубликована на следующей неделе, сообщила, что президент США Дональд Трамп просил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием на предстоящих выборах в США.
"Китай придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран, мы не намерены вмешиваться и не вмешиваемся во внутренние дела США и в их выборы", - заявил дипломат.
Как сообщила газета, Болтон обращает в своей книге The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме") внимание на встречу Трампа и Си Цзиньпина, которая состоялась в кулуарах саммита G20 в японском городе Осака в июне 2019 года. Болтон также написал, что Трамп попросил Си Цзиньпина закупить американскую сельскохозяйственную продукцию, чтобы он смог добиться поддержки у "фермерских штатов". Отмечается, что президент США "подчеркнул большую значимость фермеров и роста закупок Китаем сои и пшеницы для результата выборов".