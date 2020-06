Пекин опроверг сообщения о вмешательстве в выборы в США

Как сообщила газета, Болтон обращает в своей книге The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме") внимание на встречу Трампа и Си Цзиньпина, которая состоялась в кулуарах саммита G20 в японском городе Осака в июне 2019 года. Болтон также написал, что Трамп попросил Си Цзиньпина закупить американскую сельскохозяйственную продукцию, чтобы он смог добиться поддержки у "фермерских штатов". Отмечается, что президент США "подчеркнул большую значимость фермеров и роста закупок Китаем сои и пшеницы для результата выборов".