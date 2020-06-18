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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200618/1573107571.html
Пекин опроверг сообщения о вмешательстве в выборы в США
Китай следуют принципу невмешательства во внутренние дела других стран и не намерен вмешиваться в дела или выборы США, заявил на брифинге в четверг официальный... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:02
президентские выборы в сша - 2020
чжао лицзянь
джон болтон
дональд трамп
си цзиньпин
китай
сша
в мире
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китай
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2020
РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/154778/39/1547783939_396:0:3249:1605_1400x0_80_0_0_a8f9da97d47e1f1ae70bc3c771a7a35c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чжао лицзянь, джон болтон, дональд трамп, си цзиньпин, китай, сша, в мире

Пекин опроверг сообщения о вмешательстве в выборы в США

11:02 18.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРайон Пудун в Шанхае
Район Пудун в Шанхае
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Китай следуют принципу невмешательства во внутренние дела других стран и не намерен вмешиваться в дела или выборы США, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее газета New York Times со ссылкой на поступившую в ее распоряжение книгу экс-советника Трампа Джона Болтона, которая должна быть опубликована на следующей неделе, сообщила, что президент США Дональд Трамп просил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием на предстоящих выборах в США.
"Китай придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран, мы не намерены вмешиваться и не вмешиваемся во внутренние дела США и в их выборы", - заявил дипломат.
Как сообщила газета, Болтон обращает в своей книге The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме") внимание на встречу Трампа и Си Цзиньпина, которая состоялась в кулуарах саммита G20 в японском городе Осака в июне 2019 года. Болтон также написал, что Трамп попросил Си Цзиньпина закупить американскую сельскохозяйственную продукцию, чтобы он смог добиться поддержки у "фермерских штатов". Отмечается, что президент США "подчеркнул большую значимость фермеров и роста закупок Китаем сои и пшеницы для результата выборов".
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Президентские выборы в США - 2020Чжао ЛицзяньДжон БолтонДональд ТрампСи ЦзиньпинКитайСШАВ мире
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