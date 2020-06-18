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Список средств реабилитации для людей с буллезным эпидермолизом расширят
Минтруд готовит проект, по которому люди с буллезным эпидермолизом смогут вносить в программу реабилитации специальную одежду, параметры финансирования программ РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:58
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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60
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

Список средств реабилитации для людей с буллезным эпидермолизом расширят

10:58 18.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Минтруд готовит проект, по которому люди с буллезным эпидермолизом смогут вносить в программу реабилитации специальную одежду, параметры финансирования программ поддержки инвалидов определят при подготовке проекта бюджета на будущий год, сообщила РИА Новости пресс-служба министерства.
Ранее газета "Известия" написала, что Всероссийская организация родителей детей-инвалидов направила в Минтруд письмо, в котором отмечается, что россияне с диагнозом "буллезный эпидермолиз" не получают некоторых средств реабилитации. Кроме того, абсорбирующего белья, бесплатно выдаваемого государством, не хватает.
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Обращение ВОРДИ в Минтруд России поступило, сообщила пресс-служба, отметив, что часть средств технической реабилитации, о которых в нем говорится, не предусмотрены действующими перечнями средств реабилитации. Все поступившие предложения будут рассмотрены министерством совместно с Федеральным бюро медико-социальной экспертизы, а часть из них уже учтена, уточнили в министерстве.
"В частности, для граждан с диагнозом буллезный эпидермолиз появится возможность вносить специальную, так называемую "функционально-этическую", одежду в индивидуальную программу реабилитации или абилитации и получать ее бесплатно", - говорится в сообщении.
Добавляется, что проектом приказа также предусмотрена возможность в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида обеспечивать необходимое количество абсорбирующего белья. Сейчас документ проходит необходимые согласования.
"Основные параметры финансирования программ поддержки инвалидов будут определены совместно с Минфином России при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на будущий год", - отметили в Минтруде. -0-
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