Список средств реабилитации для людей с буллезным эпидермолизом расширят

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Минтруд готовит проект, по которому люди с буллезным эпидермолизом смогут вносить в программу реабилитации специальную одежду, параметры финансирования программ поддержки инвалидов определят при подготовке проекта бюджета на будущий год, сообщила РИА Новости пресс-служба министерства.

Ранее газета "Известия" написала, что Всероссийская организация родителей детей-инвалидов направила в Минтруд письмо, в котором отмечается, что россияне с диагнозом "буллезный эпидермолиз" не получают некоторых средств реабилитации. Кроме того, абсорбирующего белья, бесплатно выдаваемого государством, не хватает.

Обращение ВОРДИ в Минтруд России поступило, сообщила пресс-служба, отметив, что часть средств технической реабилитации, о которых в нем говорится, не предусмотрены действующими перечнями средств реабилитации. Все поступившие предложения будут рассмотрены министерством совместно с Федеральным бюро медико-социальной экспертизы, а часть из них уже учтена, уточнили в министерстве.

"В частности, для граждан с диагнозом буллезный эпидермолиз появится возможность вносить специальную, так называемую "функционально-этическую", одежду в индивидуальную программу реабилитации или абилитации и получать ее бесплатно", - говорится в сообщении.

Добавляется, что проектом приказа также предусмотрена возможность в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида обеспечивать необходимое количество абсорбирующего белья. Сейчас документ проходит необходимые согласования.