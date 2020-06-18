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СК проверит компанию, предоставляющую услуги такси из-за ДТП в Саранске
Следователи в Мордовии проверят компанию, предоставляющую услуги по перевозке пассажиров, из-за ДТП с участием такси, где погибли шесть человек, сообщается на... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:41
владимир ленин (владимир ульянов)
следственный комитет россии (ск рф)
пенза
самарская область
саранск
происшествия
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пенза
самарская область
саранск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Кадры ДТП с участием такси в Саранске, где погибли шесть человек
Кадры ДТП с участием такси в Саранске, где погибли шесть человек
2020-06-18T10:33
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РИА Новости
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владимир ленин (владимир ульянов), следственный комитет россии (ск рф), пенза, самарская область, саранск, происшествия

СК проверит компанию, предоставляющую услуги такси из-за ДТП в Саранске

10:33 18.06.2020 (обновлено: 13:41 18.06.2020)
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© Фото : Следственное управление СК РФ по Республике МордовияСотрудник СК РФ осматривает автомобиль после ДТП в поселке Николаевка города Саранск
Сотрудник СК РФ осматривает автомобиль после ДТП в поселке Николаевка города Саранск
© Фото : Следственное управление СК РФ по Республике Мордовия
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Следователи в Мордовии проверят компанию, предоставляющую услуги по перевозке пассажиров, из-за ДТП с участием такси, где погибли шесть человек, сообщается на сайте СК по региону.
Ранее сообщалось, что на улице Ленина в поселке Николаевка городского округа Саранск произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. После столкновения автомобили загорелись. В результате ДТП погибли шесть человек. По данным регионального МВД, одна машина – такси, второй автомобиль зарегистрирован в Самарской области на жителя Пензы.
"Следственными органами СК РФ по Республике Мордовия организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что следователи будут устанавливать наличие либо отсутствие признаков преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
"Кроме того, будет дана соответствующая правовая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за качество предоставления услуг по перевозке пассажиров", - добавляется в сообщении.
Кадры ДТП с участием такси в Саранске, где погибли шесть человек
Вчера, 09:11
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Владимир Ленин (Владимир Ульянов)Следственный комитет России (СК РФ)ПензаСамарская областьСаранскПроисшествия
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