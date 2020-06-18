СК проверит компанию, предоставляющую услуги такси из-за ДТП в Саранске

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Следователи в Мордовии проверят компанию, предоставляющую услуги по перевозке пассажиров, из-за ДТП с участием такси, где погибли шесть человек, сообщается на сайте СК по региону.
Ранее сообщалось, что на улице Ленина в поселке Николаевка городского округа Саранск произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. После столкновения автомобили загорелись. В результате ДТП погибли шесть человек. По данным регионального МВД, одна машина – такси, второй автомобиль зарегистрирован в Самарской области на жителя Пензы.
"Следственными органами СК РФ по Республике Мордовия организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что следователи будут устанавливать наличие либо отсутствие признаков преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
"Кроме того, будет дана соответствующая правовая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за качество предоставления услуг по перевозке пассажиров", - добавляется в сообщении.