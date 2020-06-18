Власти Камчатки рассказали об особенностях проведения парада

"24 июня у нас празднование 75-летия Победы состоится. Я долго сомневался, консультировался, обсуждали этот вопрос с коллегами в Минобороны РФ, и с ветеранами нашими, и с общественниками. И решили, что неправильно будет, если на Камчатке с её славной воинской историей, когда вся страна празднует 75-летие Победы, когда объявлен выходной день президентом РФ, мы останемся в стороне. Это будет неправильным решением. Поэтому праздник будет, но он будет с серьёзными особенностями", - сказал Солодов во время прямого эфира в Instagram.