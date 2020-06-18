https://ria.ru/20200618/1573103546.html
Власти Камчатки рассказали об особенностях проведения парада
Парад Победы на Камчатке всё-таки состоится 24 июня, но с некоторыми особенностями из-за ситуации с распространением коронавируса, заявил врио губернатора края... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:24
2020-06-18T10:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир солодов
камчатский край
петропавловск-камчатский
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир солодов, камчатский край, петропавловск-камчатский, общество
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн — РИА Новости.
Парад Победы на Камчатке всё-таки состоится 24 июня, но с некоторыми особенностями из-за ситуации с распространением коронавируса, заявил врио губернатора края Владимир Солодов
.
Ранее он сообщал, что в связи со сложной ситуацией с коронавирусом
обратился к командованию Восточного военного округа с предложением перенести на более поздний срок запланированные на 24 июня в Петропавловске-Камчатском
праздничные мероприятия Дня Победы.
"24 июня у нас празднование 75-летия Победы состоится. Я долго сомневался, консультировался, обсуждали этот вопрос с коллегами в Минобороны РФ, и с ветеранами нашими, и с общественниками. И решили, что неправильно будет, если на Камчатке с её славной воинской историей, когда вся страна празднует 75-летие Победы, когда объявлен выходной день президентом РФ, мы останемся в стороне. Это будет неправильным решением. Поэтому праздник будет, но он будет с серьёзными особенностями", - сказал Солодов во время прямого эфира в Instagram.
Он отметил, что традиционное прохождение военных по главной площади Петропавловска-Камчатского будет меньшим по масштабам, чем в предыдущие годы, доступ для зрителей ограничат, но пообещал "максимально зрелищную телевизионную трансляцию".
"То минимальное количество военнослужащих, которые будут задействованы в параде, уже сейчас на карантине. Все они уже прошли тесты. Ни одной репетиции в центре города не будет. Всё будет сделано для того, чтобы здоровье граждан было гарантировано, и ни малейшего риска не возникло", - добавил врио губернатора.
В настоящее время в Камчатском крае
новая коронавирусная инфекция подтверждена у 1617 человек. Выздоровели 549 человек, умерли 38 пациентов.