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Власти Камчатки рассказали об особенностях проведения парада
Парад Победы на Камчатке всё-таки состоится 24 июня, но с некоторыми особенностями из-за ситуации с распространением коронавируса, заявил врио губернатора края... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир солодов
камчатский край
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общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир солодов, камчатский край, петропавловск-камчатский, общество

Власти Камчатки рассказали об особенностях проведения парада

10:24 18.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБронеавтомобиль "Тайфун-К" во время репетиции парада
Бронеавтомобиль Тайфун-К во время репетиции парада
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобиль "Тайфун-К" во время репетиции парада. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн — РИА Новости. Парад Победы на Камчатке всё-таки состоится 24 июня, но с некоторыми особенностями из-за ситуации с распространением коронавируса, заявил врио губернатора края Владимир Солодов.
Ранее он сообщал, что в связи со сложной ситуацией с коронавирусом обратился к командованию Восточного военного округа с предложением перенести на более поздний срок запланированные на 24 июня в Петропавловске-Камчатском праздничные мероприятия Дня Победы.
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"24 июня у нас празднование 75-летия Победы состоится. Я долго сомневался, консультировался, обсуждали этот вопрос с коллегами в Минобороны РФ, и с ветеранами нашими, и с общественниками. И решили, что неправильно будет, если на Камчатке с её славной воинской историей, когда вся страна празднует 75-летие Победы, когда объявлен выходной день президентом РФ, мы останемся в стороне. Это будет неправильным решением. Поэтому праздник будет, но он будет с серьёзными особенностями", - сказал Солодов во время прямого эфира в Instagram.
Он отметил, что традиционное прохождение военных по главной площади Петропавловска-Камчатского будет меньшим по масштабам, чем в предыдущие годы, доступ для зрителей ограничат, но пообещал "максимально зрелищную телевизионную трансляцию".
"То минимальное количество военнослужащих, которые будут задействованы в параде, уже сейчас на карантине. Все они уже прошли тесты. Ни одной репетиции в центре города не будет. Всё будет сделано для того, чтобы здоровье граждан было гарантировано, и ни малейшего риска не возникло", - добавил врио губернатора.
В настоящее время в Камчатском крае новая коронавирусная инфекция подтверждена у 1617 человек. Выздоровели 549 человек, умерли 38 пациентов.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир СолодовКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийОбщество
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