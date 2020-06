WSJ: Трамп смягчил позицию по Венесуэле после разговора с Путиным

Болтон в своей книге The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме") описывает президента США как непредсказуемого, непосредственного и несуразного человека. По его словам, Трамп везде видел заговоры, им легко "манипулировали помощники из Белого дома и иностранные лидеры". В качестве примера Болтон приводит разговор Трампа с президентом РФ в мае 2019 года, когда, как говорится, в книге "Путин развернул "блестящую демонстрацию пропаганды в советском стиле". Болтон отмечает, что этот разговор "во многом убедил" Трампа и "стал причиной того, что позже он принял решение быть помягче с дополнительными санкциями против Венесуэлы", пишет газета.