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WSJ: Трамп смягчил позицию по Венесуэле после разговора с Путиным
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным в 2019 году решил, что нужно смягчить позицию в отношении... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:15
россия
дональд трамп
владимир путин
венесуэла
сша
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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россия, дональд трамп, владимир путин, венесуэла, сша, в мире

WSJ: Трамп смягчил позицию по Венесуэле после разговора с Путиным

10:15 18.06.2020
1140
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным в 2019 году решил, что нужно смягчить позицию в отношении дополнительных санкций против Венесуэлы, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на поступившую в ее распоряжение книгу экс-советника Трампа Джона Болтона, которая должна быть опубликована на следующей неделе.
Болтон в своей книге The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме") описывает президента США как непредсказуемого, непосредственного и несуразного человека. По его словам, Трамп везде видел заговоры, им легко "манипулировали помощники из Белого дома и иностранные лидеры". В качестве примера Болтон приводит разговор Трампа с президентом РФ в мае 2019 года, когда, как говорится, в книге "Путин развернул "блестящую демонстрацию пропаганды в советском стиле". Болтон отмечает, что этот разговор "во многом убедил" Трампа и "стал причиной того, что позже он принял решение быть помягче с дополнительными санкциями против Венесуэлы", пишет газета.
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В среду Минюст США потребовал через суд приостановить публикацию книги Болтона, ссылаясь на секретность содержания. Минюст требует от издательства Simon & Schuster задержать публикацию книги до того момента, когда Болтон согласует ее с администрацией на предмет наличия в ней секретных сведений. Также минюст просит суд распорядиться, чтобы уже отпечатанные экземпляры книги были уничтожены, а утечки ее содержания в СМИ запрещены.
США с января 2019 года не признают Николаса Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом. Дипломатического присутствия в Венесуэле у Вашингтона нет. В конце апреля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что общая ситуация в мире создает условия для перемен в Венесуэле, он распорядился проработать вопрос возобновления работы американского посольства в Каракасе.
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РоссияДональд ТрампВладимир ПутинВенесуэлаСШАВ мире
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