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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573102707.html
В Грузии число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 893
Число выявленных инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки выросло на пять человек и достигло 893, сообщается на специальном правительственном сайте по... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
грузия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, грузия, в мире

В Грузии число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 893

10:14 18.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках
Врач в запотевших защитных очках
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в запотевших защитных очках . Архивное фото
ТБИЛИСИ, 18 июн - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки выросло на пять человек и достигло 893, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число выявленных случаев инфицирования - 893, среди них выздоровел 739 человек, смертельных случаев - 14", - сказано на сайте.
Выздоровевших за сутки стало на восемь человек больше. В режиме карантина находятся 2710 человек, под наблюдением в стационарах - 267.
Власти Грузии сообщают, что ситуация с распространением инфекции в стране пока поддается контролю.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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