В Грузии число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 893

ТБИЛИСИ, 18 июн - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки выросло на пять человек и достигло 893, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число выявленных случаев инфицирования - 893, среди них выздоровел 739 человек, смертельных случаев - 14", - сказано на сайте.
Выздоровевших за сутки стало на восемь человек больше. В режиме карантина находятся 2710 человек, под наблюдением в стационарах - 267.
Власти Грузии сообщают, что ситуация с распространением инфекции в стране пока поддается контролю.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.