В Грузии число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 893

"Число выявленных случаев инфицирования - 893, среди них выздоровел 739 человек, смертельных случаев - 14", - сказано на сайте.

Выздоровевших за сутки стало на восемь человек больше. В режиме карантина находятся 2710 человек, под наблюдением в стационарах - 267.