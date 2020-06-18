"Ростех" намерен испытывать авиадвигатели в виртуальной реальности

"Система с элементами искусственного интеллекта будет отслеживать изготовление двигателей и позволит моделировать их испытания в виртуальной среде. Это значительно сократит число реальных тестирований, повысит качество выпускаемых изделий и ускорит производственный процесс", - сказали в "Ростехе".

"Пилотный проект по внедрению платформы промышленного интернета вещей на производственном комплексе "Салют" рассчитан на год, по его итогам будет сформирована методика тиражирования этого опыта на других предприятиях "Ростеха", ⎼ отметил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, которого цитирует пресс-служба.