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"Ростех" намерен испытывать авиадвигатели в виртуальной реальности
Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в "Ростех") и группа компаний "Цифра" приступили к тестированию платформы промышленного интернета вещей с... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:08
як-130
ростех
технологии
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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як-130, ростех, технологии, экономика

"Ростех" намерен испытывать авиадвигатели в виртуальной реальности

09:08 18.06.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПавильон компании "Ростех" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
Павильон компании Ростех на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Павильон компании "Ростех" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в "Ростех") и группа компаний "Цифра" приступили к тестированию платформы промышленного интернета вещей с искусственным интеллектом для производства и испытаний авиадвигателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".
"Система с элементами искусственного интеллекта будет отслеживать изготовление двигателей и позволит моделировать их испытания в виртуальной среде. Это значительно сократит число реальных тестирований, повысит качество выпускаемых изделий и ускорит производственный процесс", - сказали в "Ростехе".
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Пилотный проект реализуется на производстве турбореактивного двигателя Аи-222-25, который устанавливается на учебно-боевые самолеты Як-130. Платформа состоит из нескольких элементов, в число которых входят автоматизированное рабочее место для ввода данных, центральное хранилище информации, а также модуль искусственного интеллекта. Для его обучения используется база данных с ключевыми параметрами деталей и информацией о проведенных ранее тестах. Система определяет, как характеристики деталей влияют на качество двигателя, и строит математическую модель испытаний. В эту модель загружается информация о новых компонентах двигателя и условиях его сборки, создается элемент цифрового двойника будущего изделия. Искусственный интеллект анализирует данные и прогнозирует, насколько успешными будут реальные испытания двигателя, собранного из таких компонентов при заданных условиях.
"Пилотный проект по внедрению платформы промышленного интернета вещей на производственном комплексе "Салют" рассчитан на год, по его итогам будет сформирована методика тиражирования этого опыта на других предприятиях "Ростеха", ⎼ отметил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, которого цитирует пресс-служба.
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