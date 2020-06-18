В Израиле "Родители" объясняют подросткам важность ношения масок

АШДОД, 18 июн - РИА Новости. Члены отряда "Родители" в израильском городе Члены отряда "Родители" в израильском городе Ашдод патрулируют улицы и объясняют детям и подросткам, почему важно носить медицинские маски во время эпидемии коронавируса

Как рассказал РИА Новости координатор отряда Шай Накаш, инициативе "Родители" уже 11 лет. Сейчас в отряде около 90 волонтеров от 30 лет до уже пенсионного возраста. В вечерние часы они патрулируют улицы и общаются с детьми и подростками, у которых есть какие-то трудности.

"Если кто-то рассказывает о личной проблеме, например, невозможности попасть в армию из-за медицинских проблем, проблемах с полицией, финансовых трудностях, сложностях в школе, мы не те, кто сможет им помочь, но мы знаем, к кому их направить. Мы стараемся работать как с детьми, так и с родителями. Иногда они не знают, к кому обратиться, а мы знаем и помогаем им", - сказал Накаш.

В связи с коронавирусом у членов отряда появилась ещё одна задача - объяснить детям, почему важно носить медицинские маски.

"Нашей задачей не было проверять, кто в маске, а кто без. Мы имеем дело с молодыми людьми, говорим с ними, объясняем, в чем заключается опасность и почему важно заботиться о гигиене. Их родители просто говорят "надень маску". Мы же объясняем, почему важно носить маски, потому что когда ты объясняешь, все по-другому, а твой (волонтёра - ред.) интерес не в том, что ты отец, который беспокоится о ребёнке, ты другой гражданин, который заботится о нем", - рассказал координатор.

Накаш пояснил, что общение с детьми происходит в форме "простого разговора", а кроме того важно выслушать, что говорят молодые люди.

Координатор также рассказал, что среди волонтёров преклонного возраста есть те, кому не хватает участия в одной инициативе и они состоят также в отряде "Саба-ба", название которого является игрой слов между ивритскими "саба" (дедушка) и "сабаба" (сленговое "класс, здорово"). В такой отряд могут попасть исключительно пенсионеры.

Отряд "Саба-ба" помогает пожилым людям, которые приходят в банки за пенсией. Волонтёры помогают им в работе с банкоматом, с ивритом, но главное - помогают предотвратить кражи. По словам координатора, у банкоматов всегда стоит кто-то и следит, но если потенциальный вор видит рядом с пожилым человеком волонтёров, он уже не рискнёт украсть.