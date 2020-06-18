Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573097464.html
Эксперт рассказал об утечках данных, произошедших в период пандемии
Большинство утечек данных, произошедших в России в период пандемии, случились по неосторожности пользователей, на долю таких инцидентов приходится 60% от всех... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T07:20
россия
марат оганесян
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_0:78:3223:1891_1400x0_80_0_0_f45314e0a4cb925f0af661c0cf9ca8c5.jpg
https://ria.ru/20200601/1572200061.html
https://ria.ru/20200521/1571778009.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_0:78:3223:1891_1400x0_80_0_0_f45314e0a4cb925f0af661c0cf9ca8c5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_32:0:2763:2048_1400x0_80_0_0_92e0ef1259efa38c56b6d01cac5a52d8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_373:0:2421:2048_1400x0_80_0_0_d461098ab018e652b81dd82e2f983724.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, марат оганесян, экономика

Эксперт рассказал об утечках данных, произошедших в период пандемии

07:20 18.06.2020
1789
© Depositphotos / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком
© Depositphotos / stockasso
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Большинство утечек данных, произошедших в России в период пандемии, случились по неосторожности пользователей, на долю таких инцидентов приходится 60% от всех зафиксированных в апреле-мае утечек, сообщил РИА Новости основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.
По данным компании, с начала 2020 года общее число зафиксированных в России утечек выросло на 20% в годовом выражении. За апрель-май их количество увеличилось на 100% по сравнению с февралем-мартом, при этом виновниками большинства инцидентов оказались сотрудники компаний, не привыкшие к удаленной работе с корпоративными ресурсами.
"Значительная часть этих инцидентов носит "доброкачественный" характер – это не попытки хищения данных, а ошибки сотрудников, не привыкших к удаленной работе с корпоративными информационными ресурсами, однако среди них есть и хищения данных, которые в ближайшее время появятся на "черном рынке". Около 60% таких попыток – действия, которые можно отнести к ошибкам пользователей, возникающим в результате неумения взаимодействовать с системами удаленного доступа к корпоративным данным", - рассказал эксперт.
Денежные купюры
1 июня, 03:28
Эксперт рассказал, как сократить риск утечки данных при получении кредита
Еще 30% от всех утечек данных представляют собой попытки злоумышленников скопировать и передать третьим лицам клиентские базы данных, а оставшиеся 10% - приходятся на хакеров, пытающихся найти доступ к данным компании через домашний компьютер пользователя или удаленное подключение к серверам компании по специальному RDP-протоколу. По данным компании, число компьютеров, уязвимых к попыткам доступа по RDP, с начала апреля выросло на 230%, до 101 тысячи.
"Утечки корпоративных данных опасны тем, что эти данные могут содержать не только критичные для компании материалы, за неразглашение или возврат которых злоумышленники могут потребовать выкуп, но и персональные данные ее клиентов, включая информацию о платежных инструментах – счетах и картах, которые могут способствовать мошенническим действиям уже в отношении самих граждан", - отметил Оганесян.
Здание Государственной Думы РФ
21 мая, 12:50
В ГД работают над ужесточением наказания за утечку персональных данных
010324
Обсудить 2
РоссияМарат ОганесянЭкономика
Рекомендуем
Новые герои мультфильма Ну, погоди!: барсук Тим, косуля Уля и ежик Шу
"Союзмультфильм" представил изображения трех новых героев "Ну, погоди!"
Международная космическая станция
С борта МКС запустили американский военный спутник
Сотрудник сервисного центра осматривает автомобиль
Эксперт назвал пять рискованных способов сэкономить на автомобиле
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Югре женщина оставила детей в квартире на три дня без еды
Смартфон
Эксперт рассказал, чего нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Крым
Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
Кошка
Жителя Кузбасса будут судить за жестокое обращение с котом
Послание в бутылке
В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
Автономный необитаемый подводный аппарат Витязь
Специалисты создали прорывные технологии для аппарата "Витязь"
Диана Арбенина
Арбенина раскритиковала родных погибшего в ДТП с Ефремовым водителя
Президент США Дональд Трамп
Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
Движение автомобилей на Тверской улице в Москве
В Госдуме предложили снизить транспортный налог на четверть в 2020 году
Зарядка смартфона
Эксперт рассказал, как нельзя заряжать телефон
Госсекретарь США Майк Помпео
В Политбюро ЦК КПК призвали Помпео не вмешиваться в дела Гонконга
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
"Нафтогаз" захотел добывать нефть и газ рядом с Крымом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
06:04Число зафиксированных случаев COVID-19 в Германии превысило 188 тысяч
05:55Пентагон рассказал, что США противопоставят угрозам со стороны КНДР
05:49США считают план размещения ПРО в Японии "остановленным"
05:41Посольство в США призвало конгрессменов к отказу от "страшилок" о России
05:24МЧС предупредило о ливнях и риске подтоплений в Приморье
05:19В доме и офисах арестованных депутатов парламента Японии провели обыски
05:15Приморцев с 22 июня бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу
05:07Ученые раскрыли тайну "мяча" из Антарктиды
05:05США ждут от Китая пересмотра политики в отношении Гонконга
04:50В Новой Зеландии ищут неизвестного, убившего полицейского
Лента новостейМолния