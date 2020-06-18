В США опровергли данные, что Трамп просил Си Цзиньпина помочь с выборами

ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер опроверг утверждения экс-советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона о том, что президент Дональд Трамп якобы просил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему с выборами.
О таких утверждениях Болтона ранее сообщила газета The New York Times, ссылаясь на его еще не опубликованную книгу, против выхода которой выступает администрация США.
"Это совершенная неправда. Не было такого. Я там был. Я не помню, чтобы что-то такое когда-либо было. Я не верю, что это может быть правдой. Я не верю, что такое было", - цитирует слова Лайтхайзера издание The Hill.
По информации The New York Times, Болтон обращает в своей книге The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме") внимание на встречу Трампа и Си Цзиньпина, которая состоялась в кулуарах саммита G20 в японском городе Осака в июне 2019 года.
Во время общения с лидером Китая Трамп якобы перевел разговор в сторону предстоящих президентских выборов в США, упомянув экономические возможности Китая, способные повлиять на текущие кампании и "умоляя Си обеспечить его победу".
Болтон написал, что Трамп якобы попросил Си Цзиньпина закупить американскую сельскохозяйственную продукцию, чтобы он смог добиться поддержки у "фермерских штатов". Отмечается, что Трамп "подчеркнул большую значимость фермеров и роста закупок Китаем сои и пшеницы для результата выборов".
Трамп конфликтовал с Болтоном после отставки последнего. Публикация книги уже не раз откладывалась, сейчас она запланирована на 23 июня. Согласно информации издательства, книга содержит резкую критику в адрес Трампа. Сообщается, что минюст США требует от суда приостановить публикацию книги Болтона, ссылаясь на секретность содержания.