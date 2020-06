В США опровергли данные, что Трамп просил Си Цзиньпина помочь с выборами

По информации The New York Times, Болтон обращает в своей книге The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме") внимание на встречу Трампа и Си Цзиньпина, которая состоялась в кулуарах саммита G20 в японском городе Осака в июне 2019 года.