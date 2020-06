Скрытый выбор. Яйцеклетки оказались разборчивее женщин

Ученые услышали сверчка-"тенора" из Юрского периода Палеонтологи обнаружили окаменелые останки гигантского сверчка, обитавшего на территории современного Китая в эпоху динозавров (примерно 165 миллионов лет назад, в середине Юрского периода), и восстановили его стрекотание, говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.