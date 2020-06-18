Виктор Литвиненко: "Витязь" найдет полезные ископаемые на дне океана

Впервые в истории 8 мая 2020 года российский автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь-Д" совершил погружение на дно Марианской впадины и в честь 75-го юбилея Победы установил вымпел. О результатах испытания этого подводного аппарата, а также о его возможностях и технологиях, которые применялись при его создании, корреспонденту РИА Новости Алексею Козаченко рассказал заместитель руководителя направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований, кандидат военных наук Виктор Литвиненко

— Почему "Витязь-Д" испытывали в Марианской впадине?

— Ключевой задачей нашей экспедиции было проверить выбранные технические решения и созданные технологии при погружении автономного необитаемого подводного аппарата "Витязь-Д" на предельных глубинах Мирового океана. Учитывая, что основные глубины находятся в разломе Марианского желоба, было принято решение на погружение в самом его глубоком районе – бездне Челленджера. Тем более что в месте, где в 1957 году наше исследовательское судно "Витязь" зафиксировало максимальную глубину, никто и никогда не погружался. Мы решили восполнить этот пробел в истории исследований морских глубин. Для этого предстояло опуститься на глубину более 10 тысяч метров и проверить работу всех систем комплекса. Погружение в Марианской впадине стало заключительной проверкой всех систем, которые ранее испытывались на различных глубинах в акваториях Черного моря, Японского и Филиппинского морей. А еще ранее проверка была проведена в специальной камере в Крыловском центре на давление, соответствующее глубине более 13 тысяч метров.

— Какие системы и технологии тестировались во время погружения комплекса "Витязь-Д"?

— На такие глубины автономные аппараты еще не погружались, поэтому нас интересовало многое. Это и работа автономной системы управления, и состояние сферопластика, специально разработанного для таких глубин, и работа гидроакустического канала связи, работа гидролокаторов и видеокамер, работа огромного количества датчиков и специальных устройств. Но неприятных неожиданностей не произошло, все отработало штатно и устойчиво, по многим параметрам перекрыты требования технического задания.

— Было объявлено, что "Витязь-Д" впервые погрузился на дно Марианской впадины на глубину 10 028 метров, это предельная глубина или аппарат способен на большее?

— Испытания комплекса "Витязь" подтвердили технологическую независимость Российской Федерации работать во всем эшелоне глубин, можем опуститься на любую глубину в любой точке Мирового океана. Мы также проверяли, как я уже говорил, возможности аппарата работать при высоких давлениях, так что если найдется более достойная глубина, то он сможет и там работать. Нужно отметить, что наше погружение 9 мая в бездне Челленджера не оставило без внимания коллег по освоению глубин Мирового океана. В течение месяца заявили о своих погружениях и американские исследователи, и китайские специалисты. Но это все обитаемые аппараты, которые опускаются, как лифт, вниз и вверх. А чтобы десятками километров обследовать дно на таких глубинах – пока что такую возможность продемонстрировали только российские специалисты.

— Какие технологии были разработаны при создании аппарата?

— Раньше в России уверенно опускались на глубины шесть тысяч метров и чуть больше, но чтобы опуститься на глубины порядка десяти километров, нужна была совершенно другая техника. Для этого нужен был прорыв, необходимо было создать совершенно новые технологии, новые материалы, приборы и устройства, которые позволяют работать на такой глубине.

"Витязь-Д" — эта совершенно новый аппарат, для него создавался фактически каждый элемент от прочного корпуса, титановых колб до системы управления. Для аппарата был создан большой комплекс высокотехнологичной аппаратуры, в том числе соответствующая связь и управление, система навигации, которые работают на предельных глубинах, локаторы, также была создана видео- и фотоаппаратура, способная работать в условиях запредельного давления и в условиях кромешной тьмы. При этом надо отметить, что технологии, которые использовались при создании этого аппарата, на сто процентов российские. Многие из них создавались на базе имеющегося научного задела, а часть — это абсолютно уникальные технологии, которым нет аналогов в мире.

Комплекс "Витязь" создавался по заказу Фонда перспективных исследований при головной роли Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин", который, в свою очередь, подобрал кооперацию соисполнителей работ, каждый из них выполнял свою перспективную задачу. И важно, что большинство прорывных технических решений были созданы с участием коллективов молодых специалистов.

— Планируется ли дальнейшее развитие комплекса "Витязь-Д", например, замена силовой установки или создание обитаемого варианта?

— Комплекс "Витязь-Д" — это беспилотный автономный аппарат, и в этом его уникальность. Аппарат работает по одной из многих заложенных в него миссий, при этом может дистанционно управляться оператором или функционировать полностью автономно. Комплекс обладает большими возможностями работы в этом режиме, он способен барражировать более 100 километров на предельных глубинах. Такой автономности не имеет ни один глубоководный подводный аппарат в мире.

Силовую установку аппарата считаем оптимальной, она работает на электрической энергии, а для питания движителей используются защищенные аккумуляторные батареи. Это позволяет работать комплексу, в зависимости от нагрузки, порядка суток в свободном автономном плавании. Заряжаются батареи на борту корабля-носителя от обычной сети. Применение силовых установок другого типа пока не рассматривается. Мы ищем простые и эффективные решения, которые позволяют решать сложные задачи с высоким качеством.

— Какова дальнейшая судьба "Витязя-Д"?

— В настоящее время прорабатываются различные варианты дальнейшего применения комплекса. Так как он уникален, применение ему найдется во многих сферах деятельности различных министерств и ведомств. Среди будущих его потребителей и министерство образования и науки, и Российская академия наук, и министерство обороны.

В настоящее время идет диалог. Аппарат со всем оборудованием будет передаваться в эксплуатацию, дальше ведомство будет его эксплуатировать и развивать под свои специфические задачи. Не исключаем варианта, что комплекс будет передан в каждую из заинтересованных организаций.

— Какие задачи таких комплексов, в каких сферах их можно применять?

— Этот комплекс, как принято говорить, широкого профиля, фактически это трансформер, на который возможно установить любое современное оборудование. Аппарат способен вести исследовательскую деятельность, брать пробы воды и грунта. Думаю, что за этим аппаратом будущее, он будет полезен многим организациям. Ученые с его помощью смогут подробно исследовать геофизические параметры недосягаемых глубин Мирового океана, разрез дна, шельф, состояние и движение тектонических плит, течений, соленость воды и другие необходимые данные, исследовать живые организмы предельных глубин. Исследование арктического шельфа и поиск полезных ископаемых тоже не исключаются. Технологии не стоят на месте, мы работаем на перспективу. "Витязь" найдет полезные ископаемые на дне океана на любых глубинах. Поэтому потенциальных потребителей может прибавиться.

— Насколько защищены системы управления "Витязя-Д", возможно ли, к примеру, угнать этот аппарат?

— Аппарат работает автономно по заданной до погружения миссии. Система управления защищена и надежно работает только с тем оператором, который им управляет и с которым он "общается" по каналу специальной связи. Чтобы его угнать, надо еще попробовать погрузиться на такую глубину и тем более его догнать.

— Есть у этого глубоководного аппарата коммерческий потенциал?