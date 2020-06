NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Как отмечает издание, Болтон пишет в своей книге The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме"), что Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России и, по-видимому, не знал, что Великобритания является ядерной державой.