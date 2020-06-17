NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Трамп конфликтовал с Болтоном после отставки последнего. Публикация книги уже не раз откладывалась, на данный момент она запланирована на 23 июня. Согласно информации издательства, книга содержит резкую критику в адрес Трампа. Сообщается, что минюст США требует от суда приостановить публикацию книги Болтона, ссылаясь на секретность содержания.