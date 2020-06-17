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NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России, сообщает газета New York Times со ссылкой на поступившую в ее распоряжение книгу РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-18T01:37
россия
джон болтон
дональд трамп
великобритания
финляндия
сша
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200617/1573089527.html
Финляндия являлась частью России до прихода к власти Ленина и ко... Ему стоит пояснить это, равно как и то, что Аляска являлась частью России тоже и даже Польша... Рано или поздно они будут ими снова:)
58
Только не говорите Трампу, что Иран и Ирак - не одно и то же. Зачем человека лишний раз расстраивать... ))
44
14
россия
великобритания
финляндия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, джон болтон, дональд трамп, великобритания, финляндия, сша, в мире

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

23:35 17.06.2020 (обновлено: 01:37 18.06.2020)
11328
© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России, сообщает газета New York Times со ссылкой на поступившую в ее распоряжение книгу экс-советника Трампа Джона Болтона, которая должна быть опубликована на следующей неделе.
Как отмечает издание, Болтон пишет в своей книге The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме"), что Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России и, по-видимому, не знал, что Великобритания является ядерной державой.
Трамп конфликтовал с Болтоном после отставки последнего. Публикация книги уже не раз откладывалась, на данный момент она запланирована на 23 июня. Согласно информации издательства, книга содержит резкую критику в адрес Трампа. Сообщается, что минюст США требует от суда приостановить публикацию книги Болтона, ссылаясь на секретность содержания.
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РоссияДжон БолтонДональд ТрампВеликобританияФинляндияСШАВ мире
Популярные комментарии
Финляндия являлась частью России до прихода к власти Ленина и ко... Ему стоит пояснить это, равно как и то, что Аляска являлась частью России тоже и даже Польша... Рано или поздно они будут ими снова:)
18 июня, 01:00
ИИИван Иванов
331300012
Только не говорите Трампу, что Иран и Ирак - не одно и то же. Зачем человека лишний раз расстраивать... ))
18 июня, 00:41
Дмитрий
9300005
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