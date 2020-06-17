https://ria.ru/20200617/1573092794.html
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России, сообщает газета New York Times со ссылкой на поступившую в ее распоряжение книгу РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T23:35
2020-06-18T01:37
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сша
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https://radiosputnik.ria.ru/20200617/1573089527.html
Иван Иванов
Финляндия являлась частью России до прихода к власти Ленина и ко... Ему стоит пояснить это, равно как и то, что Аляска являлась частью России тоже и даже Польша... Рано или поздно они будут ими снова:)
58
Дмитрий
Только не говорите Трампу, что Иран и Ирак - не одно и то же. Зачем человека лишний раз расстраивать... ))
44
14
россия
великобритания
финляндия
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215230_0:321:3070:2048_1400x0_80_0_0_3ce1c4bbb55b7b525a1ab2dbea9ba530.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, джон болтон, дональд трамп, великобритания, финляндия, сша, в мире