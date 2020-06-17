Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200617/1573091201.html
Фракция ЕР поддержала возврат к дифференциации подоходного налога
В думской фракции "Единая Россия" считают целесообразным вернуться к дифференциации подоходного налога, увеличив его для высокообеспеченных граждан, и снизив... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T22:26
россия
налоги
андрей исаев
единая россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154762/73/1547627318_0:322:3069:2048_1400x0_80_0_0_11174befc6716253aedfb3e4d3c6eed3.jpg
https://ria.ru/20200617/1573090830.html
https://ria.ru/20200506/1571003405.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/154762/73/1547627318_0:322:3069:2048_1400x0_80_0_0_11174befc6716253aedfb3e4d3c6eed3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/154762/73/1547627318_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_cdfb4f183141f8d7e69709d5868dd84f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/154762/73/1547627318_193:0:2241:2048_1400x0_80_0_0_84f130078f42c817eeaf9a448ca0711d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, налоги, андрей исаев, единая россия, экономика

Фракция ЕР поддержала возврат к дифференциации подоходного налога

22:25 17.06.2020 (обновлено: 22:26 17.06.2020)
730
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип партии "Единая Россия"
Логотип партии Единая Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В думской фракции "Единая Россия" считают целесообразным вернуться к дифференциации подоходного налога, увеличив его для высокообеспеченных граждан, и снизив для малообеспеченных, при этом ЕР не поддерживает установление "запредельных величин" налога до богатых, сказал РИА Новости первый замруководителя думской фракции ЕР Андрей Исаев.
Ранее Forbes написал о том, что в правительстве РФ обсуждают возможность введения прогрессивной ставки налога. Среди возможных вариантов – повышение ставки НДФЛ с 13 до 15 процентов для состоятельных граждан, чей годовой доход превышает 2-3 миллиона рублей.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Вчера, 22:00
В Совфеде считают, что правительству придется ввести прогрессивный налог
"Мы считаем, что не скачкообразно, но тем не менее вернуться к дифференциации подоходного налога было бы целесообразно. Мы не за то, чтобы устанавливать запредельные величины подоходного налога для богатых, как, например, во Франции, там 70%, это только приведёт к тому, что они будут скрывать или выведут свои доходы из страны, но он должен быть повышен. Одновременно мы предложили бы рассмотреть снижение подоходного налога для наиболее бедной части граждан", - сказал Исаев.
Он подчеркнул, что ЕР всегда исходила из того, чтобы через какое-то время вернуться к дифференцированной шкале подоходного налога, при этом введение плоской шкалы было оправдано "в свое время".
"Хочу напомнить, что в тот момент, когда было принято это решение, 98% платило по самому нижнему тарифу, существовавшему тогда - 12% подоходный налог. И введение плоской шкалы во многом способствовало легализации доходов и решило проблемы бюджетов по заработной плате для работников бюджетной сферы. Пополняемость бюджетов за счет этой меры существенно выросла, налог формально стал меньше, но сбор стал больше", - отметил Исаев.
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
6 мая, 00:51
Силуанов: новых предложений о повышении налогов не рассматривается
31160009
Обсудить 2
РоссияНалогиАндрей ИсаевЕдиная РоссияЭкономика
Рекомендуем
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде считают, что правительству придется ввести прогрессивный налог
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
"Газпром" считает жалобы в ФАС необоснованными
Актер Михаил Ефремов
Гришаева рассказала о "непростой работе" с Ефремовым
Здание Государственной Думы РФ
В аппарате Госдумы произошли кадровые перестановки
Автоматическое компьютеризированное зенитное орудие Oerlikon GDF-203 на совместных учениях стран НАТО
В Совфеде назвали "забавным" намерение НАТО укрепить системы ПВО
Актёр Михаил Ефремов, вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал о его желании попасть в СИЗО
Пентагон
США разработали стратегию обороны в космосе в ответ на "угрозу из России"
Георгий Габуния
Габуния отказался извиняться за ругань в адрес Путина
Церемония освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
Патриарх назначил ключаря и настоятеля главного храма Вооруженных сил
В реанимации
Саратовский Минздрав выяснит причину смерти ветерана после обследования
Налоговый кодекс РФ
"Известия": в России может появиться налог для богатых
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров пригрозил подать в суд на Facebook
Мужчина заправляет автомобиль на одной из АЗС в Москве
Цена бензина АИ-95 побила на бирже исторический рекорд
Сирийские ополченцы на позициях напротив Джебхат-ан-Нусры* в пригороде Алеппо
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли населенные пункты в Алеппо
Протестующие и военная полиция на улице Вашингтона
Попова: массовый выход людей на улицу в США повлияет на развитие эпидемии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:14В Югре проверят женщину, оставившую детей в квартире на три дня без еды
07:12Эксперт назвал пять рискованных способов сэкономить на автомобиле
07:09"Союзмультфильм" представил изображения трех новых героев "Ну, погоди!"
07:03В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25% в 2020 году
06:47В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
06:45Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
06:34В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
06:28Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести
06:13Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
06:04Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
06:01В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
06:00В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции
05:55Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников
05:44Эксперт рассказал, как властям Пекина сдержать новую вспышку COVID-19
05:40Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
05:35В России за сутки потушили 51 лесной пожар
05:28Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
05:24Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
05:11Специалисты создали прорывные технологии для аппарата "Витязь"
05:08МЧС к июлю закончит проверки детских лагерей
Лента новостейМолния