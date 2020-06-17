Фракция ЕР поддержала возврат к дифференциации подоходного налога

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В думской фракции "Единая Россия" считают целесообразным вернуться к дифференциации подоходного налога, увеличив его для высокообеспеченных граждан, и снизив для малообеспеченных, при этом ЕР не поддерживает установление "запредельных величин" налога до богатых, сказал РИА Новости первый замруководителя думской фракции ЕР Андрей Исаев.
Ранее Forbes написал о том, что в правительстве РФ обсуждают возможность введения прогрессивной ставки налога. Среди возможных вариантов – повышение ставки НДФЛ с 13 до 15 процентов для состоятельных граждан, чей годовой доход превышает 2-3 миллиона рублей.
"Мы считаем, что не скачкообразно, но тем не менее вернуться к дифференциации подоходного налога было бы целесообразно. Мы не за то, чтобы устанавливать запредельные величины подоходного налога для богатых, как, например, во Франции, там 70%, это только приведёт к тому, что они будут скрывать или выведут свои доходы из страны, но он должен быть повышен. Одновременно мы предложили бы рассмотреть снижение подоходного налога для наиболее бедной части граждан", - сказал Исаев.
Он подчеркнул, что ЕР всегда исходила из того, чтобы через какое-то время вернуться к дифференцированной шкале подоходного налога, при этом введение плоской шкалы было оправдано "в свое время".
"Хочу напомнить, что в тот момент, когда было принято это решение, 98% платило по самому нижнему тарифу, существовавшему тогда - 12% подоходный налог. И введение плоской шкалы во многом способствовало легализации доходов и решило проблемы бюджетов по заработной плате для работников бюджетной сферы. Пополняемость бюджетов за счет этой меры существенно выросла, налог формально стал меньше, но сбор стал больше", - отметил Исаев.