Фракция ЕР поддержала возврат к дифференциации подоходного налога

"Хочу напомнить, что в тот момент, когда было принято это решение, 98% платило по самому нижнему тарифу, существовавшему тогда - 12% подоходный налог. И введение плоской шкалы во многом способствовало легализации доходов и решило проблемы бюджетов по заработной плате для работников бюджетной сферы. Пополняемость бюджетов за счет этой меры существенно выросла, налог формально стал меньше, но сбор стал больше", - отметил Исаев.