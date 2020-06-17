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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200617/1573085742.html
МВД проверяет сообщения о готовящейся фальсификации на голосовании 1 июля
Столичная полиция начала проверку информации о поддельных аккаунтах граждан для фальсификации на голосовании 1 июля, сообщает пресс-служба московского главка... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T19:17
голосование по поправкам в конституцию
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, гумвд, москва, происшествия

МВД проверяет сообщения о готовящейся фальсификации на голосовании 1 июля

19:10 17.06.2020 (обновлено: 19:17 17.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевДежурная часть Главного управления МВД РФ по Москве
Дежурная часть Главного управления МВД РФ по Москве
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Столичная полиция начала проверку информации о поддельных аккаунтах граждан для фальсификации на голосовании 1 июля, сообщает пресс-служба московского главка МВД.
"Московская полиция проводит проверку информации, опубликованной в сети интернет, о возможных попытках фальсификаций в рамках проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что будет проверена информация о возможных попытках создания поддельных аккаунтов граждан для использования в дистанционном голосовании.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством, о чем в установленные сроки будет проинформирована Московская городская избирательная комиссия, поясняют в ведомстве.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияГУМВДМоскваПроисшествия
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