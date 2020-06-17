https://ria.ru/20200617/1573085742.html
МВД проверяет сообщения о готовящейся фальсификации на голосовании 1 июля
Столичная полиция начала проверку информации о поддельных аккаунтах граждан для фальсификации на голосовании 1 июля, сообщает пресс-служба московского главка... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T19:10
2020-06-17T19:17
голосование по поправкам в конституцию
россия
гумвд
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200617/1573075809.html
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564387188_0:254:3189:2048_1400x0_80_0_0_c088bcaf3f7d70e4265aebc01e439d0a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, гумвд, москва, происшествия