https://ria.ru/20200617/1573084420.html
В Иркутской области откроются почти 50 фельдшерско-акушерских пунктов
В Иркутской области в 2020 году будет введено в эксплуатацию 49 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T18:52
2020-06-17T18:52
иркутская область
игорь кобзев
здоровье - общество
слюдянский район
иркутская область
общество
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слюдянский район
иркутская область
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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игорь кобзев, здоровье - общество, слюдянский район, иркутская область, общество
ИРКУТСК, 17 июн – РИА Новости.
В Иркутской области
в 2020 году будет введено в эксплуатацию 49 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), сообщает пресс-служба правительства региона.
Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев
поручил региональным министерствам здравоохранения и образования разработать программу подготовки фельдшеров. Об этом стало известно во время рабочей поездки врио губернатора по Слюдянскому району
, где Кобзев посетил фельдшерско-акушерский пункт поселка Солзан.
"В Иркутской области в текущем году будет введено в эксплуатацию 49 ФАПов. Одна из самых острых проблем - отсутствие специализированных медицинских кадров", - говорится в сообщении.
По данным областного минздрава, в ФАПах сегодня не хватает 167 фельдшеров. В ряде фельдшерско-акушерских пунктах, в том числе поселка Солзан, прием пациентов ведут медсестры.
По словам Кобзева, в Иркутской области необходимо подготовить кадровый резерв медицинских специалистов среднего звена и оснастить фельдшерско-акушерские пункты интернетом, в том числе для проведения телемедицинских консультаций.
Также глава региона дал поручение министерству здравоохранения организовать в ФАПах розничную торговлю лекарственными препаратами первой необходимости, так как далеко не во всех населенных пунктах есть аптеки.