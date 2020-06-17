В Иркутской области откроются почти 50 фельдшерско-акушерских пунктов

ИРКУТСК, 17 июн – РИА Новости. В Иркутской области в 2020 году будет введено в эксплуатацию 49 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), сообщает пресс-служба правительства региона.

Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев поручил региональным министерствам здравоохранения и образования разработать программу подготовки фельдшеров. Об этом стало известно во время рабочей поездки врио губернатора по Слюдянскому району , где Кобзев посетил фельдшерско-акушерский пункт поселка Солзан.

"В Иркутской области в текущем году будет введено в эксплуатацию 49 ФАПов. Одна из самых острых проблем - отсутствие специализированных медицинских кадров", - говорится в сообщении.

По данным областного минздрава, в ФАПах сегодня не хватает 167 фельдшеров. В ряде фельдшерско-акушерских пунктах, в том числе поселка Солзан, прием пациентов ведут медсестры.

По словам Кобзева, в Иркутской области необходимо подготовить кадровый резерв медицинских специалистов среднего звена и оснастить фельдшерско-акушерские пункты интернетом, в том числе для проведения телемедицинских консультаций.