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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573082227.html
В Подмосковье оценили ситуацию с распространением коронавируса
За время пандемии в Московской области выявили коронавирус у 3,5 тысячи пациентов, приехавших из других регионов России, а также из-за рубежа, сообщили в... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T18:17
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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В Подмосковье оценили ситуацию с распространением коронавируса

18:17 17.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновМосковская область
Московская область
© РИА Новости / Максим Блинов
Московская область. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. За время пандемии в Московской области выявили коронавирус у 3,5 тысячи пациентов, приехавших из других регионов России, а также из-за рубежа, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Подмосковья.
"В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысячи случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе из Москвы", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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