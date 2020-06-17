В Ивановской области в больницы поступило более 60 пациентов с пневмонией

Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске

ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Более 60 пациентов с пневмониями поступили за минувшие сутки в стационары Более 60 пациентов с пневмониями поступили за минувшие сутки в стационары Ивановской области , что является рекордным показателем, рассказал на брифинге директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

По состоянию на 17 июня, в регионе зарегистрированы 3685 случаев новой коронавирусной инфекции , за сутки поставлены 86 диагнозов. Из новых случаев - 67 человек обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразились 17 человек. Один заболевший прибыл в регион из Москвы . Еще один человек добровольно прошел тестирование на COVID-19 в частной лаборатории. У него не было симптомов и контактов с заболевшими, но получен положительный результат теста.

В стационаре с диагнозом COVID-19 находятся 814 человек, в том числе на койках с кислородом – 214 человек. На аппаратах ИВЛ – 14 пациентов. Власти отмечают, что пока количество тяжелых больных не снижается.

"Вчера прошла достаточно большая выписка, за сутки выписаны 165 человек, как из стационара, так и тех, кто лечился амбулаторно, в целом к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 1676 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус", – сообщил Фокин.

По его словам, за сутки в статистику смертности от коронавируса в регионе вошел 51-летний пациент из Заволжского района . Помимо сопутствующих патологий, которые фигурируют в большинстве посмертных эпикризов умерших от коронавирусной инфекции в регионе, у мужчины был туберкулез. Всего в области умер 31 пациент с подтвержденным COVID-19.

По словам Фокина, в среду было самое большое за время эпидемии поступление пневмоний в перепрофилированные клиники.

"В стационар поступило 62 человека с пневмониями, такого у нас еще не было. И девять человек с пневмонией, выявленных вчера, лечатся амбулаторно. Именно этот показатель по вирусным пневмониям мы считаем наиболее реальным при оценке динамики распространения вируса", – сказал Фокин.

Всего в группе пациентов с ОРВИ и пневмониями выявлено 1932 положительных теста на коронавирус, из них 67 за последние сутки. Общее количество COVID-положительных пневмоний на сегодняшний день в регионе составляет 1087 случаев.

Население Ивановской области, по данным на 2020 год, составляет 997 тысяч человек.