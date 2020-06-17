Рапота: культурное взаимодействие влияет и на экономическое развитие

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Конференция представителей культуры России и Белоруссии, давшая в среду в онлайн формате старт пятому конкурсу молодых литераторов двух стран "Мост дружбы", затронула важные пласты гуманитарного взаимодействия в Союзном государстве; прозвучавшие на встрече идеи найдут отражение на российско-белорусском Форуме регионов, который пройдет в сентябре, сообщил госсекретарь Союзного государства . Конференция представителей культуры России и Белоруссии, давшая в среду в онлайн формате старт пятому конкурсу молодых литераторов двух стран "Мост дружбы", затронула важные пласты гуманитарного взаимодействия в Союзном государстве; прозвучавшие на встрече идеи найдут отражение на российско-белорусском Форуме регионов, который пройдет в сентябре, сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота

Участие в видеоконференции приняли представители ведущих литинститутов и музеев истории литературы двух стран – как столичных, так и региональных. Поэтому предметом обсуждения стал не только предстоящий конкурс, но и белорусско-российское сотрудничество в сфере литературы в целом.

"Мы вышли далеко за пределы конкурса в нашей видеоконференции, и получился "Мост дружбы" в широком понимании, потому что затронули мы очень важные пласты нашего взаимодействия, которые дают богатую пищу для размышлений. Вообще, опыт этой работы привел меня к выводу, что культура – это не просто элемент формирования мировоззрения, но и материальная категория, которая влияет на всё – в том числе, и на экономическое развитие. Какие я сейчас сделал себе пометки? Какое домашнее задание себе взял… Прежде всего - привлечь более широкий круг к реализации тех замыслов, которые здесь прозвучали", - сказал Рапота.

По его словам, Постоянный Комитет Союзного государства, который выступает ключевым организатором "Моста дружбы", "должен конвертировать высказанные идеи в конкретные действия".

"В сентябре в Белоруссии пройдет Форум регионов. Его основным лейтмотивом будет гуманитарное сотрудничество. И мне бы хотелось, чтобы все ваши замечательные идеи нашли там отражение. Я вижу смысл привлечь к этой тематике наших парламентариев, и прошу вас сформулировать свои инициативы письменно. Какими бы смелыми ни были ваши идеи, не стесняйтесь - бомбите нас письмами. А мы постараемся с большим вниманием отнестись к вашим предложениям", - обратился госсекретарь к участникам конфренции.

Он также обратил внимание на то, что к подобным дискуссиям необходимо привлекать представителей региональных властей - "чтобы знали, какие интересные вещи происходят у них на местах в сфере межкультурного сотрудничества".