Паслер: эпидситуация в Оренбуржья - стабильная

Денис Паслер во время встречи с Владимиром Путиным

ОРЕНБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Оренбуржье стабильна, бюджет области обеспечивает все первоочередные обязательства - заработную плату, социальные выплаты, обязательные платежи, содержание учреждений, все социальные обязательства, мероприятия региональных проектов будут обеспечены финансами в полном объеме, заявил губернатор региона . Эпидемиологическая ситуация в Оренбуржье стабильна, бюджет области обеспечивает все первоочередные обязательства - заработную плату, социальные выплаты, обязательные платежи, содержание учреждений, все социальные обязательства, мероприятия региональных проектов будут обеспечены финансами в полном объеме, заявил губернатор региона Денис Паслер , выступая перед депутатами Законодательного собрания с ежегодным докладом о работе правительства за прошлый год.

Он отметил, что в условиях пандемии коронавируса регион сумел перестроиться для нормальной работы в режиме ограничительных мер - это стало возможным благодаря хорошей готовности инфраструктуры и предприятий к быстрому переходу на интерактив и дистанционные платформы.

По мнению губернатора, областная система здравоохранения быстро перестроилась на борьбу с Covid-19.

"В регионе организованы десять ковид-центров. Развернуты 1400 коек, что на 40% выше рекомендаций Минздрава РФ. При этом половина коечного фонда находится в резерве. В регионе работают два амбулаторных диагностических центра. На оперативные расходы по здравоохранению мы выделили более 70 миллионов рублей из резервного фонда правительства области", - сказал глава региона.

Он отметил, что круглосуточно в аэропортах, на вокзалах и федеральных автомобильных трассах все прибывающие в регион проходят лабораторное обследование, около 40% случаев заболевания выявлены за счёт тестирования при въезде в регион. Проводится порядка четырех тысяч анализов в сутки, при нормативе 1400 на численность населения, результаты тестирования готовы в течение 1-2 суток.

В Оренбуржье созданы специализированные бригады для обслуживания инфицированных коронавирусом, а также противоэпидемические бригады во всех медицинских организациях, обеспечена стопроцентная укомплектованность врачами и средними медицинскими работниками ковид-центров, решены вопросы обеспечения медиков респираторами и защитными экранами.

"У нас имеется в достаточном количестве весь арсенал лекарственных средств. Организованы централизованные поставки в медицинские организации средств индивидуальной защиты, лекарств и дезинфицирующих средств. На предприятиях региона налажено производство одноразовых защитных костюмов, халатов, масок для лечебных учреждений и аптечной сети", - сказал губернатор.

По словам главы региона, за время действия режима повышенной готовности и самоизоляции приняты и исполнены более 270 тысяч заявок на социальную помощь. Социальные работники и волонтеры доставляли на дом продукты, лекарства и товары первой необходимости пожилым оренбуржцам.

Региональный волонтерский штаб всероссийской акции "Мы вместе" принял более 80 тысяч звонков на горячую линию. Начиная с 6 апреля школьники Оренбуржья и студентов средних специальных учебных заведений приступили к обучению в дистанционном формате.

Губернатор рассказал, что в регионе утвержден план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости экономики. В области действует около 18 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях экономики, это 45 тысяч занятых.

"Осуществляется еженедельный мониторинг предоставления мер поддержки, их востребованность и своевременность предоставления. Работаем с правительством РФ по корректировке мер поддержки", - сказал Паслер.

Он отметил, что области из федерального бюджета на расходы, связанные с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции, выделено 1,6 миллиардов рублей. Это выплаты медицинским и социальным работникам, оснащение койко-местами в учреждениях здравоохранения, включая обеспечение аппаратами искусственной вентиляции легких, льготные займы для малого и среднего бизнеса.