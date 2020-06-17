Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20200617/1573071569.html
Паслер: эпидситуация в Оренбуржья - стабильная
Эпидемиологическая ситуация в Оренбуржье стабильна, бюджет области обеспечивает все первоочередные обязательства - заработную плату, социальные выплаты,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:50
оренбургская область
денис паслер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156267/59/1562675948_0:160:2048:1312_1400x0_80_0_0_e05d4085e17e6d0b71c71d0e2039635b.jpg
https://ria.ru/20200617/1573064711.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156267/59/1562675948_0:160:2048:1312_1400x0_80_0_0_e05d4085e17e6d0b71c71d0e2039635b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156267/59/1562675948_0:0:2048:1536_1400x0_80_0_0_a5afb36790cd9a628f9155b4bb99bc85.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156267/59/1562675948_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_6a890721468f8bcce45b3ab242e008cf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис паслер

Паслер: эпидситуация в Оренбуржья - стабильная

15:50 17.06.2020
17
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкДенис Паслер во время встречи с Владимиром Путиным
Денис Паслер во время встречи с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
ОРЕНБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Оренбуржье стабильна, бюджет области обеспечивает все первоочередные обязательства - заработную плату, социальные выплаты, обязательные платежи, содержание учреждений, все социальные обязательства, мероприятия региональных проектов будут обеспечены финансами в полном объеме, заявил губернатор региона Денис Паслер, выступая перед депутатами Законодательного собрания с ежегодным докладом о работе правительства за прошлый год.
Он отметил, что в условиях пандемии коронавируса регион сумел перестроиться для нормальной работы в режиме ограничительных мер - это стало возможным благодаря хорошей готовности инфраструктуры и предприятий к быстрому переходу на интерактив и дистанционные платформы.
По мнению губернатора, областная система здравоохранения быстро перестроилась на борьбу с Covid-19.
"В регионе организованы десять ковид-центров. Развернуты 1400 коек, что на 40% выше рекомендаций Минздрава РФ. При этом половина коечного фонда находится в резерве. В регионе работают два амбулаторных диагностических центра. На оперативные расходы по здравоохранению мы выделили более 70 миллионов рублей из резервного фонда правительства области", - сказал глава региона.
Он отметил, что круглосуточно в аэропортах, на вокзалах и федеральных автомобильных трассах все прибывающие в регион проходят лабораторное обследование, около 40% случаев заболевания выявлены за счёт тестирования при въезде в регион. Проводится порядка четырех тысяч анализов в сутки, при нормативе 1400 на численность населения, результаты тестирования готовы в течение 1-2 суток.
Города России. Оренбург
Вчера, 14:28Оренбургская область
На нацпроекты в Оренбуржье выделены почти 13 млрд рублей
В Оренбуржье созданы специализированные бригады для обслуживания инфицированных коронавирусом, а также противоэпидемические бригады во всех медицинских организациях, обеспечена стопроцентная укомплектованность врачами и средними медицинскими работниками ковид-центров, решены вопросы обеспечения медиков респираторами и защитными экранами.
"У нас имеется в достаточном количестве весь арсенал лекарственных средств. Организованы централизованные поставки в медицинские организации средств индивидуальной защиты, лекарств и дезинфицирующих средств. На предприятиях региона налажено производство одноразовых защитных костюмов, халатов, масок для лечебных учреждений и аптечной сети", - сказал губернатор.
По словам главы региона, за время действия режима повышенной готовности и самоизоляции приняты и исполнены более 270 тысяч заявок на социальную помощь. Социальные работники и волонтеры доставляли на дом продукты, лекарства и товары первой необходимости пожилым оренбуржцам.
Региональный волонтерский штаб всероссийской акции "Мы вместе" принял более 80 тысяч звонков на горячую линию. Начиная с 6 апреля школьники Оренбуржья и студентов средних специальных учебных заведений приступили к обучению в дистанционном формате.
Губернатор рассказал, что в регионе утвержден план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости экономики. В области действует около 18 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях экономики, это 45 тысяч занятых.
"Осуществляется еженедельный мониторинг предоставления мер поддержки, их востребованность и своевременность предоставления. Работаем с правительством РФ по корректировке мер поддержки", - сказал Паслер.
Он отметил, что области из федерального бюджета на расходы, связанные с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции, выделено 1,6 миллиардов рублей. Это выплаты медицинским и социальным работникам, оснащение койко-местами в учреждениях здравоохранения, включая обеспечение аппаратами искусственной вентиляции легких, льготные займы для малого и среднего бизнеса.
"Региону выделены 1,6 миллиарда рублей на компенсацию выпадающих доходов", - сказал Паслер.
010001
Обсудить 0
Оренбургская областьДенис Паслер
Рекомендуем
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
Глава Оренбуржья обозначил первоочередные задачи региона
Город Майкоп
Власти Адыгеи рассказали, куда направят деньги программы развития
Здание Совета Федерации РФ
В Совфеде предложили новый порядок оказания господдержки предприятиям
Лагерь сирийских беженцев
В Сирию за сутки вернулись 23 беженца из-за рубежа
Сотрудники инфекционного корпуса больницы
Минздрав прорабатывает вопрос совершенствования инфекционной службы
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
В России с начала 2019 года возбудили 161 дело по реализации нацпроектов
Приготовление химического раствора в лаборатории
Медведев призвал обеспечить жесткий госконтроль за биотехнологиями
Города России. Оренбург
На нацпроекты в Оренбуржье выделены почти 13 млрд рублей
Медицинский работник
Россия готова делиться опытом реагирования на инфекционные заболевания
В центре Хельсинки
В Финляндии партия премьера остается самой популярной
Конституция РФ
ОП зарегистрировала 280 тысяч кандидатов в наблюдатели на голосовании
Машина скорой помощи
В Тверской области число жертв коронавируса достигло 52
Газеты Ведомости. Архивное фото
Замглавреда "Ведомостей" заявил, что не видит поля для компромисса
Дмитрий Медведев
Медведев надеется на более открытый диалог по Конвенции о биооружии
Московский парк
Москвичам напомнили о запрете на пикники в лесопарках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
06:45Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
06:34В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
06:28Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести
06:13Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
06:04Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
06:01В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
06:00В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции
05:55Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников
05:44Эксперт рассказал, как властям Пекина сдержать новую вспышку COVID-19
05:40Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
05:35В России за сутки потушили 51 лесной пожар
05:28Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
05:24Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
05:11Специалисты создали прорывные технологии для аппарата "Витязь"
05:08МЧС к июлю закончит проверки детских лагерей
05:06В Идлибе надеются, что боевики пропустят школьников на экзамены в Алеппо
05:03В Южной Корее за сутки зафиксировали 59 случаев COVID-19
04:58Госдеп одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров с вооружением
04:29На Сахалине число больных COVID-19 выросло до 408 человек
Лента новостейМолния