Лихачев рассказал об утилизации опасных промышленных отходов

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" по графику выполняет проект по утилизации самых вредных промышленных отходов первого и второго классов опасности, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в среду.
"По проекту "Экология" у нас сверхзадача – переоборудовать четыре завода по уничтожению химоружия в мощные экотехнопарки к 2023 году. И, соответственно, к 2024 году запустить еще три новых завода по всей территории России", - отметил Лихачев.
Одновременно с этим создается единая система переработки отходов первого и второго класса опасности – "это самые тяжелые, самые, скажем, наносящие уже непоправимый ущерб природе отходы", добавил глава Росатома.
"И наши технологии позволяют максимально их переработать, не захоранивать, но для этого требуется система контроля и учета оборота. Здесь у нас полное взаимопонимание с правительством, мы работаем и находимся абсолютно в графике", - сказал Лихачев.
К промышленным отходам первого класса опасности относятся наносящие природе непоправимый ущерб, к отходам второго класса - такие отходы, после которых окружающая среда восстанавливается десятки лет. В России в рамках национального проекта "Экология" намечено создать производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию промышленных отходов I-II классов. За выполнение этих работ отвечает предприятие "Росатома" "Федеральный экологический оператор".
К концу 2024 года планируется ввести в эксплуатацию семь таких комплексов, четыре из которых планируется организовать на основе бывших объектов по ликвидации химического оружия "Марадыковский" (Кировская область), "Горный" (Саратовская область), "Щучье" (Курганская область) и "Камбарка" (Республика Удмуртия).
Будущие производственно-технические комплексы не предполагают работу с радиоактивными отходами, на них будут перерабатываться исключительно отходы I-II классов. Прием на данные предприятия радиоактивных отходов исключен. С такими отходами работают отдельные специализированные предприятия в рамках государственной системы обращения с радиоактивными отходами.