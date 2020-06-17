Лихачев рассказал об утилизации опасных промышленных отходов

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев во время встречи

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Госкорпорация " Госкорпорация " Росатом " по графику выполняет проект по утилизации самых вредных промышленных отходов первого и второго классов опасности, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в среду.

"По проекту "Экология" у нас сверхзадача – переоборудовать четыре завода по уничтожению химоружия в мощные экотехнопарки к 2023 году. И, соответственно, к 2024 году запустить еще три новых завода по всей территории России", - отметил Лихачев.

Одновременно с этим создается единая система переработки отходов первого и второго класса опасности – "это самые тяжелые, самые, скажем, наносящие уже непоправимый ущерб природе отходы", добавил глава Росатома.

"И наши технологии позволяют максимально их переработать, не захоранивать, но для этого требуется система контроля и учета оборота. Здесь у нас полное взаимопонимание с правительством, мы работаем и находимся абсолютно в графике", - сказал Лихачев.

К промышленным отходам первого класса опасности относятся наносящие природе непоправимый ущерб, к отходам второго класса - такие отходы, после которых окружающая среда восстанавливается десятки лет. В России в рамках национального проекта "Экология" намечено создать производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию промышленных отходов I-II классов. За выполнение этих работ отвечает предприятие "Росатома" "Федеральный экологический оператор".