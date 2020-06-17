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Ядерные технологии
https://ria.ru/20200617/1573070540.html
Лихачев рассказал об утилизации опасных промышленных отходов
Госкорпорация "Росатом" по графику выполняет проект по утилизации самых вредных промышленных отходов первого и второго классов опасности, сообщил генеральный... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:40
ядерные технологии
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
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общество
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РИА Новости
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353
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алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, кировская область, удмуртская республика (удмуртия), саратовская область, курганская область, общество

Лихачев рассказал об утилизации опасных промышленных отходов

15:40 17.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" по графику выполняет проект по утилизации самых вредных промышленных отходов первого и второго классов опасности, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в среду.
"По проекту "Экология" у нас сверхзадача – переоборудовать четыре завода по уничтожению химоружия в мощные экотехнопарки к 2023 году. И, соответственно, к 2024 году запустить еще три новых завода по всей территории России", - отметил Лихачев.
Одновременно с этим создается единая система переработки отходов первого и второго класса опасности – "это самые тяжелые, самые, скажем, наносящие уже непоправимый ущерб природе отходы", добавил глава Росатома.
"И наши технологии позволяют максимально их переработать, не захоранивать, но для этого требуется система контроля и учета оборота. Здесь у нас полное взаимопонимание с правительством, мы работаем и находимся абсолютно в графике", - сказал Лихачев.
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К промышленным отходам первого класса опасности относятся наносящие природе непоправимый ущерб, к отходам второго класса - такие отходы, после которых окружающая среда восстанавливается десятки лет. В России в рамках национального проекта "Экология" намечено создать производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию промышленных отходов I-II классов. За выполнение этих работ отвечает предприятие "Росатома" "Федеральный экологический оператор".
К концу 2024 года планируется ввести в эксплуатацию семь таких комплексов, четыре из которых планируется организовать на основе бывших объектов по ликвидации химического оружия "Марадыковский" (Кировская область), "Горный" (Саратовская область), "Щучье" (Курганская область) и "Камбарка" (Республика Удмуртия).
Будущие производственно-технические комплексы не предполагают работу с радиоактивными отходами, на них будут перерабатываться исключительно отходы I-II классов. Прием на данные предприятия радиоактивных отходов исключен. С такими отходами работают отдельные специализированные предприятия в рамках государственной системы обращения с радиоактивными отходами.
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Ядерные технологииАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир ПутинКировская областьУдмуртская Республика (Удмуртия)Саратовская областьКурганская областьОбщество
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