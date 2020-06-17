В России ускорят разработку поправок в законы по отлову китообразных

Самый нашумевший случай жестокого обращения с животными и попытки продажи их за рубеж произошел в 2018 году и получил название "китовая тюрьма". В 2018 году в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, 10 ноября в Японском море выпустили последних белух.