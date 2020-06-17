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В России ускорят разработку поправок в законы по отлову китообразных
Разработка поправок в законы, которые предотвратят появление в России новых "китовых тюрем", начнется уже в июне, а не в октябре, как планировалось ранее,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:26
россия
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россия, общество

В России ускорят разработку поправок в законы по отлову китообразных

14:26 17.06.2020
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© Фото : ВНИРОПогрузка белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя
Погрузка белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя
© Фото : ВНИРО
Погрузка белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Разработка поправок в законы, которые предотвратят появление в России новых "китовых тюрем", начнется уже в июне, а не в октябре, как планировалось ранее, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера Виктории Абрамченко.
"С учетом событий последних лет, когда в отношении млекопитающих было зафиксировано жестокое отношение, наблюдался их нелегальный вывоз за рубеж, необходимо комплексно подойти к регулированию системы контроля за оборотом морских млекопитающих в неволе. Совместно с экспертным сообществом, включающим экологов, представителей российской науки и общественных организаций, на площадке правительства нам предстоит разработать необходимые законодательные поправки, направленные на защиту животных", - отметила Абрамченко.
Как уточняется в сообщении, в июне комиссия правительства по развитию рыбохозяйственного комплекса рассмотрит вопросы государственной политики в области охраны, регулирования добычи (вылова) и использования морских млекопитающих.
"В числе прочих вопросов, которые будут рассмотрены правительственной комиссией, - особенности добычи и использования в культурно-просветительских целях белухи и косатки, афалины, гринды, тихоокеанского белобокого дельфина", - говорится в релизе.
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае
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Ученые рассказали о судьбе косаток и белух из "китовой тюрьмы"
Как пояснили в пресс-службе вице-премьера, проблема - в различии в регулировании вылова морских млекопитающих Росрыболовством и на уровне защиты животных.
Самый нашумевший случай жестокого обращения с животными и попытки продажи их за рубеж произошел в 2018 году и получил название "китовая тюрьма". В 2018 году в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, 10 ноября в Японском море выпустили последних белух.
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