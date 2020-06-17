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Республика Адыгея
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Власти Адыгеи рассказали, куда направят деньги программы развития
Деньги, полученные Адыгеей от правительства РФ по индивидуальной программе развития, власти республики в первую очередь направят на берегоукрепление в Майкопе,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:22
республика адыгея
мурат кумпилов
майкоп
республика адыгея
экономика
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мурат кумпилов, майкоп, республика адыгея, экономика

Власти Адыгеи рассказали, куда направят деньги программы развития

14:22 17.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Майкоп
Город Майкоп
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 17 июн - РИА Новости. Деньги, полученные Адыгеей от правительства РФ по индивидуальной программе развития, власти республики в первую очередь направят на берегоукрепление в Майкопе, реконструкцию дороги на плато Лагонаки, газораспределительной станции, вложат в развитие объектов соцсферы, сообщает пресс-служба главы региона Мурата Кумпилова.
Год назад были определены 10 субъектов РФ с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. В этот перечень вошли: республики Алтай, Карелия, Тува и Марий Эл, Курганская и Псковская области, Адыгея, Алтайский край, Чувашия и Калмыкия. Они заняли худшие позиции в рейтинге Минэкономразвития, состоящем из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал. Ранее сообщалось, что правительство РФ распределило субсидии на индивидуальные программы развития Алтая, Тывы, Карелии, Адыгеи и Калмыкии.
Дом правительства РФ
Вчера, 16:39
Правительство распределило субсидии на программы развития пяти регионов
В частности, для реализации мероприятий индивидуальной программы Адыгеи в 2020-2024 годах из федерального бюджета региону будет выделено 5 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Кумпилова. Отмечается, что программой предусмотрены 30 мероприятий, из них 12 крупных проектов будут реализовываться в текущем и следующем годах.
"В первую очередь планируется направить средства на реконструкцию автоматизированной газораспределительной станции в Краснооктябрьском, автомобильной дороги "Даховская – плато Лагонаки", инфраструктуры спортшколы по вольной борьбе… Также предусмотрен капитальный ремонт объектов культуры в Энеме и Яблоновском, будет продолжен ремонт Пушкинского народного дома. Запланированы и берегоукрепительные работы в Майкопе", - отмечается в сообщении.
Кроме того, предусмотрено приобретение зданий для ряда соцобъектов.
"Данная программа является дополнительным существенным инструментом для ускоренного социально-экономического развития республики и улучшения инвестиционного климата. С её помощью мы сможем решить стратегические задачи региона и повысить качество жизни населения", - приводит слова Кумпилова его пресс-служба.

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Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
10 июня, 20:27Республика Адыгея
Глава Адыгеи поставил задачи по реализации инфраструктурных проектов
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Республика АдыгеяМурат КумпиловМайкопРеспублика АдыгеяЭкономика
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