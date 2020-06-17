Власти Адыгеи рассказали, куда направят деньги программы развития

КРАСНОДАР, 17 июн - РИА Новости. Деньги, полученные Адыгеей от правительства РФ по индивидуальной программе развития, власти республики в первую очередь направят на берегоукрепление в Майкопе, реконструкцию дороги на плато Лагонаки, газораспределительной станции, вложат в развитие объектов соцсферы, сообщает пресс-служба главы региона Мурата Кумпилова.
Год назад были определены 10 субъектов РФ с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. В этот перечень вошли: республики Алтай, Карелия, Тува и Марий Эл, Курганская и Псковская области, Адыгея, Алтайский край, Чувашия и Калмыкия. Они заняли худшие позиции в рейтинге Минэкономразвития, состоящем из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал. Ранее сообщалось, что правительство РФ распределило субсидии на индивидуальные программы развития Алтая, Тывы, Карелии, Адыгеи и Калмыкии.
В частности, для реализации мероприятий индивидуальной программы Адыгеи в 2020-2024 годах из федерального бюджета региону будет выделено 5 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Кумпилова. Отмечается, что программой предусмотрены 30 мероприятий, из них 12 крупных проектов будут реализовываться в текущем и следующем годах.
"В первую очередь планируется направить средства на реконструкцию автоматизированной газораспределительной станции в Краснооктябрьском, автомобильной дороги "Даховская – плато Лагонаки", инфраструктуры спортшколы по вольной борьбе… Также предусмотрен капитальный ремонт объектов культуры в Энеме и Яблоновском, будет продолжен ремонт Пушкинского народного дома. Запланированы и берегоукрепительные работы в Майкопе", - отмечается в сообщении.
Кроме того, предусмотрено приобретение зданий для ряда соцобъектов.
"Данная программа является дополнительным существенным инструментом для ускоренного социально-экономического развития республики и улучшения инвестиционного климата. С её помощью мы сможем решить стратегические задачи региона и повысить качество жизни населения", - приводит слова Кумпилова его пресс-служба.
Другие новости региона читайте здесь>>>