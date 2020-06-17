Власти Адыгеи рассказали, куда направят деньги программы развития

В частности, для реализации мероприятий индивидуальной программы Адыгеи в 2020-2024 годах из федерального бюджета региону будет выделено 5 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Кумпилова. Отмечается, что программой предусмотрены 30 мероприятий, из них 12 крупных проектов будут реализовываться в текущем и следующем годах.