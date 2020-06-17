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Глава Group-IB рассказал, как защититься от кибератак
Чтобы защитить себя и свои сбережения от злоумышленников, россиянам стоит проявлять бдительность, своевременно обновлять ПО на всех своих устройствах и уповать... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:23
илья сачков
group-ib
технологии
общество
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570380590_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_314040d414c3cc4d62ee43b5023b6f27.jpg
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РИА Новости
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60
илья сачков, group-ib, технологии, общество

Глава Group-IB рассказал, как защититься от кибератак

14:13 17.06.2020 (обновлено: 14:23 17.06.2020)
136
CC0 / / Девушка за компьютером
Девушка за компьютером
CC0 / /
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Чтобы защитить себя и свои сбережения от злоумышленников, россиянам стоит проявлять бдительность, своевременно обновлять ПО на всех своих устройствах и уповать не только на средства киберзащиты, но и быть осторожными в своём поведении, заявил РИА Новости глава международной компании, специализирующейся на предотвращении кибератак, Group-IB Илья Сачков.
Ранее в среду генпрокуратура сообщила, что число киберпреступлений в России выросло за пять лет более чем в 25 раз.
"Классическая ошибка россиянина - "я хочу купить себе антивирус", и так далее. Надо отталкиваться от знаний, как злоумышленник взламывает, что он делает, и вы откроете для себя науку - "Что я не должен сделать, чтобы...", - советует эксперт.
"Если тезисно, самые базовые правила, то первое - везде разные пароли. Пароли должны быть большие и безопасные: два регистра, цифры и спецзнаки. Обязательно обновление ПО, как только вы видите сообщение системы. Если вы нажмете кнопку "Напомнить завтра", вы сильно рискуете. Важно обновлять домашний роутер, не как "железо", а как ПО, потому что это ключ в вашу цифровую квартиру - вы по Wi-Fi дома заходите в компьютер и телефон, где хранится ваша личная информация и ваши деньги", - пояснил он
Смартфон
24 мая, 02:15
Эксперт рассказал, что делать в случае кибератаки на смартфон
Сачков также советует не разговаривать по телефону с незнакомцами, представляющимися сотрудниками банка, страховой и других компаний, и при получении такого звонка - вешать трубку и самому перезванивать в организацию.
"И думайте, прежде чем действовать. Если вы видите сообщение, которое побуждает вас к страху, любопытству и чувству наживы, вы должны остановиться, подумать, навести курсор на ссылку и посмотреть, куда она ведет. Очень много действий человека связано со спешкой, тут надо остановиться и подумать. Иногда спешка приводит к краже паролей, а иногда - более важных вещей", - заключил он.
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Илья СачковGroup-IBТехнологииОбщество
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