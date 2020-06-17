Глава Group-IB рассказал, как защититься от кибератак

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Чтобы защитить себя и свои сбережения от злоумышленников, россиянам стоит проявлять бдительность, своевременно обновлять ПО на всех своих устройствах и уповать не только на средства киберзащиты, но и быть осторожными в своём поведении, заявил РИА Новости глава международной компании, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков. Чтобы защитить себя и свои сбережения от злоумышленников, россиянам стоит проявлять бдительность, своевременно обновлять ПО на всех своих устройствах и уповать не только на средства киберзащиты, но и быть осторожными в своём поведении, заявил РИА Новости глава международной компании, специализирующейся на предотвращении кибератак, Group-IB

Ранее в среду генпрокуратура сообщила, что число киберпреступлений в России выросло за пять лет более чем в 25 раз.

"Классическая ошибка россиянина - "я хочу купить себе антивирус", и так далее. Надо отталкиваться от знаний, как злоумышленник взламывает, что он делает, и вы откроете для себя науку - "Что я не должен сделать, чтобы...", - советует эксперт.

"Если тезисно, самые базовые правила, то первое - везде разные пароли. Пароли должны быть большие и безопасные: два регистра, цифры и спецзнаки. Обязательно обновление ПО, как только вы видите сообщение системы. Если вы нажмете кнопку "Напомнить завтра", вы сильно рискуете. Важно обновлять домашний роутер, не как "железо", а как ПО, потому что это ключ в вашу цифровую квартиру - вы по Wi-Fi дома заходите в компьютер и телефон, где хранится ваша личная информация и ваши деньги", - пояснил он

Сачков также советует не разговаривать по телефону с незнакомцами, представляющимися сотрудниками банка, страховой и других компаний, и при получении такого звонка - вешать трубку и самому перезванивать в организацию.