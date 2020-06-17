В ЕР анонсировали существенные поправки в законопроект об "удаленке"

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ко второму чтению законопроекта о регулировании удаленной работы будут внесены существенные поправки, чтобы найти компромисс между позициями профсоюзов и работодателей, рассказал первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев.
Фракция ЕР в Госдуме ранее подготовила законопроект "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ". Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы. Во вторник законопроект был внесен в Госдуму.
"Будут вноситься существенные поправки. Предстоит такая же тяжелая работа. Но сразу скажу, что мы очень надеемся, что вариант, который будет принят во втором и третьем чтении, до конца не устроит ни профсоюзы, ни работодателей, потому что это будет свидетельствовать о том, что найден компромисс. Только когда будет найден компромисс, появится работающий и эффективный документ в интересах общества", - сказал Исаев на брифинге, посвященном поправкам в ТК.
Нынешним вариантом законопроекта, по его словам, в какой-то мере не довольны профсоюзы, в какой-то мере - работодатели.
"Если говорить в общих чертах, то работодатели считают, что законопроект слишком зарегулирован и многое хотелось бы больше, чем у нас сейчас, отдать на регулирование через договоры. Профсоюзы наоборот считают, что он недостаточно зарегулирован и хотят, чтобы мы в большей степени отрегулировали", - пояснил парламентарий.
Вчера, 18:03Эксперт оценила законопроект об удаленной работе
По его словам, авторы законопроекта стараются идти навстречу разным предложениям и той стороны, и другой. В частности, например, из первой редакции убрана детализация, касающаяся времени телефонного разговора с сотрудником.
При принятии законопроекта в первом чтении, по словам Исаева, также будет принято постановление, согласно которому профильный комитет будет вести доработку проекта закона.
"Уже понятно, что, скорее всего, главу придется разворачивать в раздел Трудового кодекса. Отдельно прописывать отдельные положения, например, положения об упрощённом порядке перевода на временную дистанционную удаленную работу", - сказал он.