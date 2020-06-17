В ЕР анонсировали существенные поправки в законопроект об "удаленке"

"Будут вноситься существенные поправки. Предстоит такая же тяжелая работа. Но сразу скажу, что мы очень надеемся, что вариант, который будет принят во втором и третьем чтении, до конца не устроит ни профсоюзы, ни работодателей, потому что это будет свидетельствовать о том, что найден компромисс. Только когда будет найден компромисс, появится работающий и эффективный документ в интересах общества", - сказал Исаев на брифинге, посвященном поправкам в ТК.