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К 500-летию Тульского кремля откроются новые музеи и экспозиции
В Тульской области долгое время шла подготовка к масштабному празднованию 500-летия кремля как начала Большой засечной черты, однако в связи с... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:37
500-летие тульского кремля
тульская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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500-летие тульского кремля, тульская область

К 500-летию Тульского кремля откроются новые музеи и экспозиции

13:37 17.06.2020
24
© РИА Новости / Алексей КуденкоУспенский собор на территории Тульского кремля
Успенский собор на территории Тульского кремля
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Тульской области долгое время шла подготовка к масштабному празднованию 500-летия кремля как начала Большой засечной черты, однако в связи с эпидемиологической ситуацией планы скорректированы.
Туристический сезон в регионе полностью переведен в цифровой формат. В частности, уже реализован проект создания цифрового музея "Поленово". Такая же работа будет проделана в других музеях, сообщается на сайте Тульского кремля. 
Уже стартовал масштабный виртуальный культурно-просветительский летний марафон "Тульский кремль и города Большой засечной черты". В течение 12 недель лета гостей по очереди будут принимать 12 городов Большой засечной черты. Будут проходить тематические лекции, конференции, виртуальные экскурсии, концерты, спектакли, мастер-классы. Проект стартовал 1 июня в Алексине, а завершится в Тульском кремле. 
Успенский собор на территории Тульского кремля
18 апреля, 12:10
К 500-летию Тульского кремля восстановят здания в Одоевском районе
В первую неделю марафона в Алексине виртуально побывало более 40 тысяч человек. 
В кремле за лето будут завершены воссоздание и музеефикация осадных дворов. В сентябре откроется археологическое окно, где будут представлены находки, сделанные на территории кремля. Продолжается восстановление наиболее сложного объекта – Успенского собора. К сентябрю планируется завершить фасадные работы, а затем в течение трех лет продолжится восстановление иконостаса и росписи. 
Также в сентябре для жителей и гостей региона откроется Музейный квартал. Все 26 исторических особняков на улице Металлистов начнут работать по различным профилям. В них откроются гостиницы, рестораны и кафе, а также музейные экспозиции.
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500-летие Тульского кремляТульская область
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