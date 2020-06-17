К 500-летию Тульского кремля откроются новые музеи и экспозиции

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Тульской области долгое время шла подготовка к масштабному празднованию 500-летия кремля как начала Большой засечной черты, однако в связи с эпидемиологической ситуацией планы скорректированы.

Туристический сезон в регионе полностью переведен в цифровой формат. В частности, уже реализован проект создания цифрового музея "Поленово". Такая же работа будет проделана в других музеях, сообщается на сайте Тульского кремля.

Уже стартовал масштабный виртуальный культурно-просветительский летний марафон "Тульский кремль и города Большой засечной черты". В течение 12 недель лета гостей по очереди будут принимать 12 городов Большой засечной черты. Будут проходить тематические лекции, конференции, виртуальные экскурсии, концерты, спектакли, мастер-классы. Проект стартовал 1 июня в Алексине, а завершится в Тульском кремле.

В первую неделю марафона в Алексине виртуально побывало более 40 тысяч человек.

В кремле за лето будут завершены воссоздание и музеефикация осадных дворов. В сентябре откроется археологическое окно, где будут представлены находки, сделанные на территории кремля. Продолжается восстановление наиболее сложного объекта – Успенского собора. К сентябрю планируется завершить фасадные работы, а затем в течение трех лет продолжится восстановление иконостаса и росписи.