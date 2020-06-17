https://ria.ru/20200617/1573060753.html
К 500-летию Тульского кремля откроются новые музеи и экспозиции
В Тульской области долгое время шла подготовка к масштабному празднованию 500-летия кремля как начала Большой засечной черты, однако в связи с... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:37
2020-06-17T13:37
500-летие тульского кремля
тульская область
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тульская область
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
500-летие тульского кремля, тульская область
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Тульской области долгое время шла подготовка к масштабному празднованию 500-летия кремля как начала Большой засечной черты, однако в связи с эпидемиологической ситуацией планы скорректированы.
Туристический сезон в регионе полностью переведен в цифровой формат. В частности, уже реализован проект создания цифрового музея "Поленово". Такая же работа будет проделана в других музеях, сообщается на сайте Тульского кремля.
Уже стартовал масштабный виртуальный культурно-просветительский летний марафон "Тульский кремль и города Большой засечной черты". В течение 12 недель лета гостей по очереди будут принимать 12 городов Большой засечной черты. Будут проходить тематические лекции, конференции, виртуальные экскурсии, концерты, спектакли, мастер-классы. Проект стартовал 1 июня в Алексине, а завершится в Тульском кремле.
В первую неделю марафона в Алексине виртуально побывало более 40 тысяч человек.
В кремле за лето будут завершены воссоздание и музеефикация осадных дворов. В сентябре откроется археологическое окно, где будут представлены находки, сделанные на территории кремля. Продолжается восстановление наиболее сложного объекта – Успенского собора. К сентябрю планируется завершить фасадные работы, а затем в течение трех лет продолжится восстановление иконостаса и росписи.
Также в сентябре для жителей и гостей региона откроется Музейный квартал. Все 26 исторических особняков на улице Металлистов начнут работать по различным профилям. В них откроются гостиницы, рестораны и кафе, а также музейные экспозиции.