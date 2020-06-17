https://ria.ru/20200617/1573059439.html
"Аэрофлот" опроверг данные об аварийной посадке SSJ100 в Перми
Информация об аварийной посадке самолета SSJ100 "Аэрофлота" в Перми не соответствует действительности, поступили данные о неработающем вентиляторе обдува отсека РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:22
2020-06-17T13:22
михаил демин
sukhoi superjet
аэрофлот
иркут (корпорация)
москва
пермь
происшествия
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https://ria.ru/20200617/1573043516.html
https://ria.ru/20200526/1572006643.html
1
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пермь
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил демин, sukhoi superjet, аэрофлот, иркут (корпорация), москва, пермь, происшествия