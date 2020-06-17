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"Аэрофлот" опроверг данные об аварийной посадке SSJ100 в Перми
Информация об аварийной посадке самолета SSJ100 "Аэрофлота" в Перми не соответствует действительности, поступили данные о неработающем вентиляторе обдува отсека РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:22
михаил демин
sukhoi superjet
аэрофлот
иркут (корпорация)
москва
пермь
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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михаил демин, sukhoi superjet, аэрофлот, иркут (корпорация), москва, пермь, происшествия

"Аэрофлот" опроверг данные об аварийной посадке SSJ100 в Перми

13:22 17.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет Sukhoi Superjet 100. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Информация об аварийной посадке самолета SSJ100 "Аэрофлота" в Перми не соответствует действительности, поступили данные о неработающем вентиляторе обдува отсека оборудования, сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.
"Информация об аварийной посадке SSJ не соответствует действительности. Посадка прошла штатно, при информации о неработающем одном из вентиляторов обдува отсека оборудования", - сказал Демин.
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Летевший из Москвы SSJ100 совершил аварийную посадку в Перми
Представитель экстренных служб региона ранее сообщил РИА Новости, что SSJ100 "Аэрофлота" рейсом из Москвы в среду совершил аварийную посадку в аэропорту Перми из-за неисправности на борту воздушного судна, люди не пострадали.
В пресс-службе производителя самолета - филиала корпорации "Иркут" "Региональные самолеты" РИА Новости сообщили, что техническая неисправность севшего в Перми Sukhoi Superjet 100 не подтвердилась, самолет уже вновь в воздухе.
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Михаил ДеминSukhoi SuperjetАэрофлотИркут (корпорация)МоскваПермьПроисшествия
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