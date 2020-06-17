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В центре Москвы велопатруль начнет работать в конце июня
Велопатруль начнёт работать в центре Москвы в конце июня, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:57
максим ликсутов
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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максим ликсутов , москва, общество

В центре Москвы велопатруль начнет работать в конце июня

12:57 17.06.2020
84
© РИА Новости / Алексей МайшевМосква
Москва
© РИА Новости / Алексей Майшев
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Велопатруль начнёт работать в центре Москвы в конце июня, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.
"В конце июня мы запускаем велопатруль. Он будет работать в центральной части города и помогать велосипедистам, пешеходам и автомобилистам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники на велосипедах будут помогать попавшим в ДТП, следить за исправностью транспортной инфраструктуры, включая мониторинг состояния велодорожек и велопарковок.
"Патрульные смогут помочь в оформлении Европротокола, оказать первую помощь, а также предоставить инструменты для починки велосипеда. Кроме того, сотрудники велопатруля смогут сообщать о грубых и опасных нарушениях правил парковки с помощью приложения "Помощник Москвы", - сказал глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, его слова цитируют в материале.
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