В центре Москвы велопатруль начнет работать в конце июня

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Велопатруль начнёт работать в центре Москвы в конце июня, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.
"В конце июня мы запускаем велопатруль. Он будет работать в центральной части города и помогать велосипедистам, пешеходам и автомобилистам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники на велосипедах будут помогать попавшим в ДТП, следить за исправностью транспортной инфраструктуры, включая мониторинг состояния велодорожек и велопарковок.
"Патрульные смогут помочь в оформлении Европротокола, оказать первую помощь, а также предоставить инструменты для починки велосипеда. Кроме того, сотрудники велопатруля смогут сообщать о грубых и опасных нарушениях правил парковки с помощью приложения "Помощник Москвы", - сказал глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, его слова цитируют в материале.