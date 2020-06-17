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https://ria.ru/20200617/1573054837.html
Новые 400 метров галерей обнаружили ученые в пещере "Таврида" в Крыму
Спелеологи в ходе изучения открытой в 2018 году пещеры "Таврида" обнаружили в ней новые галереи и ходы общей протяженностью 400 метров, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:51
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РИА Новости
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353
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новости культуры, археология, таврида (трасса), белогорский район

Новые 400 метров галерей обнаружили ученые в пещере "Таврида" в Крыму

13:51 17.06.2020
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© Фото предоставлено КРО РГОПещера, найденная в районе пос. Зуя на месте строительства трассы "Таврида"
Пещера, найденная в районе пос. Зуя на месте строительства трассы Таврида
© Фото предоставлено КРО РГО
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Спелеологи в ходе изучения открытой в 2018 году пещеры "Таврида" обнаружили в ней новые галереи и ходы общей протяженностью 400 метров, сообщил РИА Новости председатель совета Российского союза спелеологов, старший преподаватель Крымского Федерального университета (КФУ) Геннадий Самохин.
"Мы нашли 400 метров новых ходов, во все стороны (от основного хода пещеры). Таким образом, общая длина открытых галерей пещеры составляет около двух километров (1700-1800 метров). Пещера продолжается во все стороны. Она лабиринтового типа, мы нашли только его часть … еще нашли "второй этаж" - один из ходов был разветвлен. Ранее мы не знали, что в ней есть ярусная структура", - сказал Самохин.
Он отметил, что пещера уже достаточно проветрилась, чтобы можно было безопасно проводить изучение новых ответвлений и ходов, ученые используют в работе газоанализаторы. Самохин сказал, что в ходе исследований новых ходов были собраны новые останки древних животных, к их изучению скоро приступят палеонтологи.
Карстовая полость - пещера длиной более километра была обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы "Таврида" в 2018 году. Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников и других животных.
Ведущий методист Зоологического музея КФУ им. В.И. Вернадского Дмитрий Старцев во время работы над иллюстрациями
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Ученые выяснили, каким животным принадлежат кости в пещере Таврида
В пещеру были организованы комплексные экспедиции, в состав которых входили специалисты разных областей - спелеологи, палеонтологи, археологи, палеоботаники, специалисты по радиоизотопному датированию. Были взяты пробы культур микробиологами, сейчас идет их изучение. Пещера, по мнению ученых, сохранялась запечатанной не менее миллиона лет.
Строители трассы "Таврида" ранее защитили пещеру с помощью искусственного сооружения. Длина плиты, по которой проложена трасса над пещерой, составила 130 метров, ширина – 22,7 метра, а толщина – один метр. Она была построена на фундаменте из 95 свай длиной от 27 до 40 метров. Движение транспорта над пещерой было открыто в конце 2019 года.
Останки древних животных, обнаруженные в пещере при строительстве федеральной трассы Таврида
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КультураНовости культурыАрхеологияТаврида (трасса)Белогорский район
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