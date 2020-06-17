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Китай успешно вывел на орбиту три спутника
Китай в среду успешно вывел на орбиту три спутника при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн- 2D", говорится в сообщении Китайской корпорация космической науки и... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:49
риа наука
ганьсу
космос - риа наука
китай
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ганьсу, космос - риа наука, китай

Китай успешно вывел на орбиту три спутника

11:49 17.06.2020
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© NASA / Jessica MeirВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС
© NASA / Jessica Meir
ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Китай в среду успешно вывел на орбиту три спутника при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн- 2D", говорится в сообщении Китайской корпорация космической науки и техники (CASC).
Пуск был осуществлен в среду в 15.19 по местному времени (10.19 мск) с космодрома " Цзюцюань" в провинции Ганьсу. Все три спутника, включая спутник дистанционного зондирования Земли "Гаофэнь-9", успешно вышли на заданную орбиту.
Сообщается, что спутник "Гаофэнь-9", разработанный входящей в CASC компанией "Дунфанхун Вэйсин", будет главным образом будет использоваться в таких областях, как наблюдение за поверхностью земли и городское планирование, для оценки пригодности сельскохозяйственных земель, оценки потенциальной урожайности, а также для прогнозирования стихийных бедствий и сокращения их возможных последствий. Вместе с тем спутник может предоставлять информационное обеспечение для реализации крупных национальных проектов, таких как инициатива "Один пояс - один путь", и модернизации национальной обороны.
Спутник "Хэдэ-5", разработанный пекинской компанией China Head Aerospace Technology, преимущественно будет применяться для нужд судоходства и навигации.
Третий спутник – "Писин-3А" - разработан Чжэцзянским университетом, на орбите его будут использовать для исследований спутниковых технологий, таких как контрольные приемоответчики и электронные системы спутника.
Для ракет-носителей "Чанчжэн" это была уже 335 миссия.
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