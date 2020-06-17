Китай успешно вывел на орбиту три спутника

Сообщается, что спутник "Гаофэнь-9", разработанный входящей в CASC компанией "Дунфанхун Вэйсин", будет главным образом будет использоваться в таких областях, как наблюдение за поверхностью земли и городское планирование, для оценки пригодности сельскохозяйственных земель, оценки потенциальной урожайности, а также для прогнозирования стихийных бедствий и сокращения их возможных последствий. Вместе с тем спутник может предоставлять информационное обеспечение для реализации крупных национальных проектов, таких как инициатива "Один пояс - один путь", и модернизации национальной обороны.