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В Красноярском крае умерли пять пациентов с коронавирусом
Пять человек с диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались за сутки в Красноярском крае, общее число летальных случаев в регионе выросло до 71, сообщили... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:35
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здоровье - общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край, красноярск, общество

В Красноярском крае умерли пять пациентов с коронавирусом

11:35 17.06.2020
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости. Пять человек с диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались за сутки в Красноярском крае, общее число летальных случаев в регионе выросло до 71, сообщили журналистам в краевом минздраве.
"За сутки умерли пять человек - трое мужчин и две женщины, все из Красноярска. Всего умерших 71. На аппаратах ИВЛ 47 человек. Выздоровело 2431 (+103)", - сказали в минздраве.
По данным регионального главка Роспотребнадзора, на 14.00 (10.00 мск) 17.06.2020 года в крае зарегистрировано всего 6973 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19 на 54 территориях края, в том числе за последние сутки зарегистрировано 160 случаев заболевания.
Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 242,6. Темп прироста за сутки – 2,3%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Красноярский крайКрасноярскОбщество
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