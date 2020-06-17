Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573049785.html
Минздрав рассказал о порядке испытаний вакцины от коронавируса
Первые добровольцы, принимающие участие в исследование вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной ФГБУ НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нии им. гамалеи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746282_0:320:3070:2047_1400x0_80_0_0_5062c3b0bae8537c3fa7a4fa42efa88a.jpg
https://ria.ru/20200617/1572998223.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746282_0:320:3070:2047_1400x0_80_0_0_5062c3b0bae8537c3fa7a4fa42efa88a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746282_317:0:3046:2047_1400x0_80_0_0_03cb2fd94c8c135ebe9cad5a34d0c29c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746282_1098:714:2431:2047_1400x0_80_0_0_2aebe16a8eeccbdd6b8c7f637be14bf2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи

Минздрав рассказал о порядке испытаний вакцины от коронавируса

11:18 17.06.2020 (обновлено: 12:21 17.06.2020)
5868
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Первые добровольцы, принимающие участие в исследование вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, будут вакцинированы 18-19 июня, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Согласно сообщению, клиническое исследование вакцины против COVID-19 началось 17 июня.
"После подписания информированного согласия и оформления страховки участник исследования проходит скрининг. У него берут анализ крови, мочи, происходит проверка на хронические заболевания, ВИЧ-инфекцию, гепатиты, коронавирусную инфекцию. Только после проверки на соответствие критериям включения в исследование добровольцам вводится вакцина. Первые из добровольцев будут вакцинированы уже 18-19 июня", - говорится в сообщении.
После вакцинации добровольцы будут находиться в изоляции в стационаре 28 дней, уточнили в Минздраве. Врачи будут контролировать их состояние, брать анализы крови, в том числе для оценки иммуногенности вакцины, - следить за формированием иммунного ответа.
Вакцина от коронавируса
08:00РИА Наука
"Их срочно начали размораживать". Почему не готова вакцина от SARS-CoV-2
Также врачи будут контролировать состояние здоровья добровольцев в течение шести месяцев после выписки из стационара, отмечается в сообщении.
"Вся процедура, сопровождающая клиническое исследование, направлена на обеспечение прав и безопасности участников исследования. Это лишь первый этап изучения эффективности и безопасности лекарственного препарата", - добавили в Минздраве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
1410018
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НИИ им. Гамалеи
Рекомендуем
Врач в защитной экипировке
Глава ВОЗ сообщил о "научном прорыве" в лечении коронавируса
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова рассказала о возможности производства тестов на коронавирус
Михаил Сергеевич Горбачев
"Горбачев-фонд" ответил на сообщения о переговорах с Финляндией о Карелии
Лаборатория
В Минздраве рассказали подробности испытаний вакцины от коронавируса
Вакцина от коронавируса
"Их срочно начали размораживать". Почему не готова вакцина от SARS-CoV-2
Сотрудник в лаборатории
Министр здравоохранения Великобритании оценил работу по дексаметазону
Врач в реанимации
Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Полицейский
В Подмосковье семилетний мальчик ударил ножом отца, избивавшего мать
Сотрудник полиции около дома актёра Михаила Ефремова в Плотниковом переулке в Москве
Сотрудники ФСИН приехали в квартиру Ефремова
Врач скорой помощи
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Мыс Фиолент
Аксенов разъяснил порядок заезда туристов в гостиницы и санатории
Универмаг Детский мир
Иностранные инвесторы купили более половины пакета "Детского мира"
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
В "Векторе" рассказали о старте исследований вакцины от COVID-19
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации с братом Захарова
Дождь в Москве
Москвичей предупредили о резком похолодании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:20Далай-лама рассказал, что делает во время пандемии
16:18В Рязанской области церковь середины XIX века пострадала при пожаре
16:16Обвиняемый в убийстве историк Соколов сменил адвоката
16:15Памфилова попросила провести мониторинг избирательных участков
16:15На Камчатке инспекторы заповедника готовы стать гидами на вулкане
16:14Минздрав Ирака обсудил с российской стороной лечение больных COVID-19
16:12Раскрыт рецепт полезной окрошки
16:10Температура в Москве побила рекорд 1892 года
16:08Посол России в Минске призвал страны СНГ к сплоченности на фоне COVID-19
16:07Собянин рассказал о сложности принятия решений при снятии ограничений
16:07СФ отметил необходимость контролировать меры по восстановлению экономики
16:05ЦИК, ОП и омбудсмен планируют совместную работу в период голосования
16:04Таинства, совершенные клириком в запрете недействительны, заявила епархия
16:00Пушков прокомментировал сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
16:00Кузнецова предложила решать споры о праве на детские пособия вне суда
15:59Снаряд времен войны нашли при проведении строительных работ в Москве
15:57Справочный центр ЦИК принял 20 тысяч звонков по вопросу голосования
15:57Минкультуры попросило снизить сумму иска к фигурантам дела Серебренникова
15:56Лихачев рассказал, когда сдадут в эксплуатацию атомный ледокол "Арктика"
15:55Глава ЛНР объявил 24 июня выходным днем из-за проведения парада Победы
Лента новостейМолния