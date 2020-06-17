Минздрав рассказал о порядке испытаний вакцины от коронавируса

Сотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Первые добровольцы, принимающие участие в исследование вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной Первые добровольцы, принимающие участие в исследование вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, будут вакцинированы 18-19 июня, сообщила пресс-служба Минздрава России.

Согласно сообщению, клиническое исследование вакцины против COVID-19 началось 17 июня.

"После подписания информированного согласия и оформления страховки участник исследования проходит скрининг. У него берут анализ крови, мочи, происходит проверка на хронические заболевания, ВИЧ-инфекцию, гепатиты, коронавирусную инфекцию. Только после проверки на соответствие критериям включения в исследование добровольцам вводится вакцина. Первые из добровольцев будут вакцинированы уже 18-19 июня", - говорится в сообщении.

После вакцинации добровольцы будут находиться в изоляции в стационаре 28 дней, уточнили в Минздраве. Врачи будут контролировать их состояние, брать анализы крови, в том числе для оценки иммуногенности вакцины, - следить за формированием иммунного ответа.

Также врачи будут контролировать состояние здоровья добровольцев в течение шести месяцев после выписки из стационара, отмечается в сообщении.

"Вся процедура, сопровождающая клиническое исследование, направлена на обеспечение прав и безопасности участников исследования. Это лишь первый этап изучения эффективности и безопасности лекарственного препарата", - добавили в Минздраве.