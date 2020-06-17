https://ria.ru/20200617/1573049785.html
Минздрав рассказал о порядке испытаний вакцины от коронавируса
Первые добровольцы, принимающие участие в исследование вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной ФГБУ НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:18
2020-06-17T12:21
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Первые добровольцы, принимающие участие в исследование вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи
Минздрава России, будут вакцинированы 18-19 июня, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Согласно сообщению, клиническое исследование вакцины против COVID-19 началось 17 июня.
"После подписания информированного согласия и оформления страховки участник исследования проходит скрининг. У него берут анализ крови, мочи, происходит проверка на хронические заболевания, ВИЧ-инфекцию, гепатиты, коронавирусную инфекцию. Только после проверки на соответствие критериям включения в исследование добровольцам вводится вакцина. Первые из добровольцев будут вакцинированы уже 18-19 июня", - говорится в сообщении.
После вакцинации добровольцы будут находиться в изоляции в стационаре 28 дней, уточнили в Минздраве. Врачи будут контролировать их состояние, брать анализы крови, в том числе для оценки иммуногенности вакцины, - следить за формированием иммунного ответа.
Также врачи будут контролировать состояние здоровья добровольцев в течение шести месяцев после выписки из стационара, отмечается в сообщении.
"Вся процедура, сопровождающая клиническое исследование, направлена на обеспечение прав и безопасности участников исследования. Это лишь первый этап изучения эффективности и безопасности лекарственного препарата", - добавили в Минздраве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.