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В Крыму рассказали о новых случаях коронавируса
Четырнадцать новых случаев COVID-19 выявили в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:56
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сергей аксенов (политик)
здоровье - общество
республика крым
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, республика крым, общество

В Крыму рассказали о новых случаях коронавируса

10:56 17.06.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Четырнадцать новых случаев COVID-19 выявили в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Подтверждено 14 новых случаев коронавирусной инфекции. 10 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, 4 - при обращении за медицинской помощью. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, всего на текущий период в республике зарегистрированы 575 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 381 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей Аксенов (политик)Здоровье - ОбществоРеспублика КрымОбщество
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