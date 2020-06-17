Воронежские власти: область предлагает инвесторам уникальные условия

ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Воронежская область предлагает инвесторам уникальные возможности для размещения на ее территории крупных производств, а также реализации проектов малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении регионального заксобрания.

Депутаты Воронежской областной думы в ходе 58-го заседания приняли блок законов, направленных на дальнейшее стимулирование инвестиционной деятельности, развитие экономики, наполняемость бюджета и создание рабочих мест. В частности были внесены поправки в закон "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области", направленные на привлечение инвесторов в Воронежскую особую экономическую зону "Центр" в Новоусманском районе

"Документом расширен перечень критериев отнесения инвестиционных проектов к категории особо значимых. Это проекты, реализуемые на территории особой экономической зоны "Центр", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.

Нетёсов напомнил, что резидентам особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Центр" предоставляется широкий спектр преференций и налоговых льгот. В частности - это льготы по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогам, льготы по таможенным платежам. Инвестиционные проекты обеспечиваются всей инженерной и транспортной инфраструктурой.

"Внесение поправок позволит предоставлять инвесторам ОЭЗ "Центр" для реализации здесь крупных проектов еще одну меру господдержки – обеспечение их кредитных обязательств залогом областного имущества и государственной гарантией Воронежской области. Предлагаемые меры повысят инвестиционную привлекательность региона и будут способствовать привлечению инвестиций в промышленную сферу", – пояснил Нетёсов.

ОЭЗ "Центр" позволит создать в регионе порядка 20 высокотехнологичных производств с объемом инвестиций около 30 миллиардов рублей и более 4 тысяч рабочих мест.

Как отмечает облдума, совокупный объем частных инвестиций в экономику региона за последние пять лет составил почти 1,5 триллиона рублей. Сегодня Воронежская область находится на 15 месте в национальном рейтинге состояния инвестклимата в регионах.

Особое внимание в инвестиционной сфере в регионе уделяется развитию новых форм инвестиционной инфраструктуры – в первую очередь в рамках ОЭЗ "Центр" и ТОСЭР "Павловск" (на территории моногорода в ее рамках планируется почти 1,5 тысячи рабочих мест и 13,5 миллиарда рублей инвестиций). Кроме того, на территории индустриального парка "Масловский" был запущен пилотный проект по предоставлению площадок для организации производства субъектам малого и среднего предпринимательства.

"Таким образом, сегодня в регионе создана уникальная многоуровневая система для инвесторов. Любому из них Воронежская область может предложить условия для эффективной реализации проектов. На инфраструктурно подготовленных территориях общей площадью 25 гектаров любой предприниматель может разместить производство, для которого предоставляется эффективный пакет мер господдержки, а самое главное, без ограничений по минимальному объему инвестиций", – отметил Владимир Нетёсов

По его словам, прошлый год стал одним из самых успешных с точки зрения привлечения новых компаний-инвесторов на территорию региона.

"Появилось 16 новых организаций, причем не только в рамках деятельности зоны "Центр" или территории опережающего развития "Павловск" – инвесторы заходят со своими проектами в муниципальные районы. Инвестиции компаний в основной капитал в 2019 году составили рекордные 300 миллиардов рублей", – сказал Нетёсов.

Работа по улучшению инвестклимата в регионе продолжается: в ходе 58-го заседания депутатский корпус также актуализировал список особо значимых инвестиционных проектов, которым положены меры господдержки. Эта мера дополнительно позволит привлечь в экономику области более 6 миллиардов рублей.