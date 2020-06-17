Медведев: новые меры из-за COVID-19 не должны провоцировать недовольство

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Победа над коронавирусом обходится слишком дорого, поэтому желание властей утвердить новые правила в социальных отношениях понятны, но при этом нельзя провоцировать недовольство обычных людей, важно найти баланс между интересами государства и человека, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В своей статье "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса" в журнале "Россия в глобальной политике" Медведев отметил, что помимо восстановления экономики наибольшие трудности властей будут связаны с организацией текущей жизнедеятельности человека, ее безопасностью.
"Страны, которые постепенно выходят из карантина, справедливо волнуются, как коронавирус отразится на жизни крупных городов. Перед управленцами разного уровня возникают вопросы, которые были немыслимы еще в недалеком прошлом. Как в условиях присутствия вируса с высокой контагиозностью обеспечить людям возможность безопасно и свободно перемещаться, ездить на работу и ходить в магазины? Нужно ли требовать соблюдать социальную дистанцию, носить маски?" - написал он.
"Ведь все эти меры, будем говорить честно, вносят в нашу жизнь массу неудобств. Некоторые страны уже сейчас намерены пойти весьма жестким путем и ввести так называемые "паспорта здоровья", которые позволят своевременно выявлять инфицированных туристов и гостей, прибывших в страну, или "иммунные паспорта", присваиваемые переболевшим коронавирусом гражданам", - добавил Медведев.
Он отметил, что желание властей утвердить или сохранить те или иные правила новых социальных отношений между людьми вполне понятны: "Долгое противостояние вирусу и медленная победа над ним даются слишком большой ценой".
"Однако здесь важно найти баланс между интересами государства и человека, его гражданскими правами. Не спровоцировать панику и недовольство среди людей (социальные протесты в США и ряде других государств это доказывают со всей очевидностью). Правильно опираться на опыт других стран, если он положительно себя зарекомендовал даже на первых стадиях внедрения", - считает он.
По мнению Медведева, ООН и Всемирная организация здравоохранения могли бы предоставить площадку для обсуждения ведущими экспертами мер, которые позволят обеспечить безопасную жизнь людей и при этом не допустить взрыва социального недовольства.
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