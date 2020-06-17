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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573040448.html
Медведев: новые меры из-за COVID-19 не должны провоцировать недовольство
Победа над коронавирусом обходится слишком дорого, поэтому желание властей утвердить новые правила в социальных отношениях понятны, но при этом нельзя... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T08:30
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий медведев, оон, сша, в мире

Медведев: новые меры из-за COVID-19 не должны провоцировать недовольство

08:29 17.06.2020 (обновлено: 08:30 17.06.2020)
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© РИА НовостиДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Победа над коронавирусом обходится слишком дорого, поэтому желание властей утвердить новые правила в социальных отношениях понятны, но при этом нельзя провоцировать недовольство обычных людей, важно найти баланс между интересами государства и человека, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В своей статье "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса" в журнале "Россия в глобальной политике" Медведев отметил, что помимо восстановления экономики наибольшие трудности властей будут связаны с организацией текущей жизнедеятельности человека, ее безопасностью.
Дмитрий Медведев
08:23Распространение нового коронавируса
Медведев уверен, что COVID-19 нельзя победить в отдельно взятой стране
"Страны, которые постепенно выходят из карантина, справедливо волнуются, как коронавирус отразится на жизни крупных городов. Перед управленцами разного уровня возникают вопросы, которые были немыслимы еще в недалеком прошлом. Как в условиях присутствия вируса с высокой контагиозностью обеспечить людям возможность безопасно и свободно перемещаться, ездить на работу и ходить в магазины? Нужно ли требовать соблюдать социальную дистанцию, носить маски?" - написал он.
"Ведь все эти меры, будем говорить честно, вносят в нашу жизнь массу неудобств. Некоторые страны уже сейчас намерены пойти весьма жестким путем и ввести так называемые "паспорта здоровья", которые позволят своевременно выявлять инфицированных туристов и гостей, прибывших в страну, или "иммунные паспорта", присваиваемые переболевшим коронавирусом гражданам", - добавил Медведев.
Он отметил, что желание властей утвердить или сохранить те или иные правила новых социальных отношений между людьми вполне понятны: "Долгое противостояние вирусу и медленная победа над ним даются слишком большой ценой".
"Однако здесь важно найти баланс между интересами государства и человека, его гражданскими правами. Не спровоцировать панику и недовольство среди людей (социальные протесты в США и ряде других государств это доказывают со всей очевидностью). Правильно опираться на опыт других стран, если он положительно себя зарекомендовал даже на первых стадиях внедрения", - считает он.
По мнению Медведева, ООН и Всемирная организация здравоохранения могли бы предоставить площадку для обсуждения ведущими экспертами мер, которые позволят обеспечить безопасную жизнь людей и при этом не допустить взрыва социального недовольства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий МедведевООНСШАВ мире
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